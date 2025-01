Ambiciózní randící simulátor Date Everything s vámi na Valentýna nakonec nepovečeří

31. 1. 2025 11:25 | Aktuality | autor: Šárka Tmějová

Konvence mnohdy opomíjeného žánru simulátorů randění se chystá zbořit sandbox Date Everything! Hodlal tak učinit příznačně na Valentýna, 14. února, bohužel se ale na tohle dostaveníčko o trochu opozdí. Ne o patnáct minut, ale spíš o čtyři měsíce. „Příliš jsme si věřili, když jsme mysleli, že zvládneme otestovat šílené množství obsahu a k němu vedoucích cest. Bohužel nám došel čas, abychom to stihli do aktuálního (tak trefného!) data vydání,“ píše hlavní designér hry Ray Chase.

Ve finální verzi budete moct svádět a randit s více než stovkou postav, mezi něž patří vcelku běžní lidé, ale třeba také antropomorfní nábytek, namluvený populárními dabéry v čele s Rogerem Craigem Smithem (Ezio Auditore, Chris Redfield nebo… ježek Sonic?), Ashley Johnson (Ellie z The Last of Us) či Neilem Newbonem (Astarion, ale také Elijah Kamski z Detroit: Become Human). Po odkladu by Date Everything! mělo vyjít někdy během června.

zdroj: Team17