Steam Next Fest: Zkoušíme dema naslepo

17. 6. 2022 14:37 | Video | autor: Redakce Games.cz

Dneska si dáme trošku netradiční video: Místo abychom hráli hru, kterou některý člen redakce důvěrně zná a má ji ozkoušenou, vykročíme do neznáma. Zahrajeme si dema dostupná v rámci festivalu Steam Next Fest, tedy otestujeme, co si na nás chystají některé dosud nevydané tituly.

Každý ze čtveřice Pavel, Aleš, Vašek a Bětka si vybral kousky, které ho/ji z nějakého důvodu zajímají, a ve videu si to všechno ukážeme. Samozřejmě nezabředneme do velkých podrobností, na jedno demo nám nevyzbyde víc než 15 minut, ale aspoň to bude svižné a dynamické.

Těšíme se na vás i na vaše dotazy a poznámky v chatu. Uvidíme se v 15:00!