Sledujte ve 20:00 vyhlášení České hry roku 2020

8. 12. 2021 19:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Kolečka tuzemského herního průmyslu se navzdory proklaté covidové pandemii zcela nezadrhla, a tak opět nastal čas vyhlásit Českou hru roku. Protože ale minulý rok vyhlášení nemohlo proběhnout, dneska od 20:00 se vrátíme v čase k českým herním klenotům roku 2020.

Na přenos se můžete dívat skrz oficiální stránky ocenění, případně zamířit rovnou na YouTube, kde vyhlášení zprostředkovává herní web Indian. Ostatně právě Filip Kraucher alias Fiola bude večerem provázet – ale dočkáte se i starých známých tváří z redakce Games.cz!

Co se týče samotného hlasování, letos se k nominovaným vyjádřila odborná porota složená z herních novinářů, vývojářů a influencerů, a to v šesti kategoriích: Technologické řešení, Herní design, Audiovizuální zpracování, Free to play, Síň slávy no a samozřejmě v hlavní kategorii Česká hra roku 2020. Veřejnost pak sama mohla hlasovat online ve speciální kategorii Česká hra dekády.

Seznam nominovaných naleznete na oficiálních stránkách, ale pro představu: Velkým jménům vévodí remake první Mafie, Creaks od Amanity, příběhovka Someday You’ll Return nebo třeba moje oblíbená velkolepá strategie ze starého Řecka, Imperiums: Greek Wars.

Nominovaným přejeme hodně štěstí a vám zase pěknou zábavu při sledování přenosu České hry roku 2020!