Sledujte s námi oznámení nové hry od Warhorse v 19:55

18. 4. 2024 17:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Dnes večer se konečně odtajní, na čem české studio Warhorse pracovalo posledních šest let. Indicie poukazují na to, že by skutečně mohlo jít o pokračování historického RPG Kingdom Come: Deliverance 2, ale nechme se překvapit. Vydrželi jsme to takovou dobu, těch pár hodin to ještě zvládneme.

Rozhrnutí opony můžete sledovat s námi a naším zasvěceným komentářem pět minut před začátkem show, tedy v 19:55. Samozřejmě se po oznámení pobavíme, co od nového titulu očekáváme a jaké jsou naše bezprostřední dojmy.

K mikrofonům z pohodlí domova usedne Pavel, Jakub a Patrik.