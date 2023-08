Sledujte od 19:45 nás stream z Gamescom Opening Night Live

22. 8. 2023 18:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jako každý rok, i tento se vrací největší evropská herní výstava v podobě Gamescomu z Kolína nad Rýnem. Zatímco naše čtyřčlenná výprava už je za hranicemi, rodinný krb bude strážit Aleš a společně s ním k vysílání úvodní Gamescom Opening Night Live usedne naše oblíbená Alžběta Trojanová.

Pořad bude jako vždy moderovat Geoff Keighley a rámcově už víme, co od show (ne)čekat. V první řadě čekejte klasickou délku dvou hodin, během které se ukáže celá řada her, z nichž snad část budou moci naši vyslanci v Kolíne vyzkoušet. Nemáme prý čekat mnoho nových oznámení, ale spíše videa a exkurze do her, o kterých už víme, ale ještě toho tolik neukázaly.

Takže, nalaďte si nás na YouTube v 19:45.