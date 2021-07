27. 7. 2021 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po týdenní pauze jsme zpět a vy se můžete těšit na další krůčky příběhem The Last of Us. Před Joelem a Ellie se rozprostřel podzim se všemi svými barvami, to ale neznamená, že je svět méně nebezpečný. Právě naopak. Možná už dnes ale bude ústřední dvojici nabídnuta pomocná ruka. Uvidíme!

Každopádně se na vás budeme těšit od 14:00 na našem YouTube kanále, kde si s vámi budeme v průběhu hraní samozřejmě také povídat. Tentokrát bude mít chat na starosti Šárka a akce se zhostí Pavel. Tak dorazte!