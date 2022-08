Sledujte komentovaný stream Future Games Show

24. 8. 2022 19:15 | Video | autor: Redakce Games.cz

Po včerejším nabitém večeru s Gamescom Opening Night Live nás čeká další komentovaný stream. Tentokrát půjde už o tradiční Future Games Show, kterou pořádá web Games Radar. Prý se na nás bude těšit na 50 nejrůznějších her, mezi kterými jsou například The Last Case of Benedict Fox, The Chant, Goat Simulator 3, Lightyear Frontier anebo třeba Ereban: Shadow Legacy.

Dočkáme se prý i pár světových premiér, je ale důležité držet očekávání na uzdě, Future Games Show patří spíš mezi komornější akce. I tak ale bude večerem provázet Christopher Judge a Danielle Bisutti, dabéři Krata a Freyi. A samozřejmě i my s naším skvělým komentářem!

Přidejte se k nám, bude to stát za to. Začínáme na našem YouTube kanále od 19:45.