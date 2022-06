Sledujte „E3 2022“ – od 17:55 streamujeme narozeniny série Assassin's Creed

14. 6. 2022 17:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Těžko se tomu věří, ale série Assassin's Creed letos slaví 15 let. Za tu dobu vyšlo dvanáct dílů hlavní série, několik spin-offů a filmová adaptace, před pěti lety značka prošla výrazným restartem, který mimo jiné porušil někdejší každoroční vydávání.

Ubisoft si připravil oslavu významného jubilea a my doufáme, že se v rámci ní dozvíme i něco o budoucnosti značky, ať už to bude chystaný Assassin's Creed Infinity, nebo menší projekt s kódovým označením Rift, kde by měl v hlavní roli figurovat Basim Ibn Ishaq představený v poslední Valhalle.

Stream můžete sledovat spolu s námi a naším komentářem, začínáme dnes v 17:45 a těšíme se na vás!