9. 9. 2022 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Isaaca Clarka jsme na lodi Ishimura nechali odpočívat nadmíru dlouho, nyní se k němu ale vracíme a necháme ho ponořit se zase až po pás mezi odpudivou nekromorfí žoužel. Z příběhu nám toho zbývá ještě docela dost, a protože nechceme opakovat loňskou prekérku s The Last of Us, není čas ztrácet dál čas. Budeme se na vás těšit od 15:00 na YouTube!