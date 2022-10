Redakční pokec – jak se nám nakonec líbil seriál Prsteny moci?

18. 10. 2022 12:33 | Video | autor: Redakce Games.cz

V pátek měl premiéru poslední díl první série Pán prstenů: Prsteny moci. Tenhle seriál z produkce Amazonu neměl lehký start. Nespokojené názory se objevovaly ještě před začátkem. Podivné vyprávěcí tempo, ale i místy slabý scénář pak některým lidem zážitek z téhle podívané zkazily.

Co si o tom ovšem myslíme my? Jak moc zachránila poslední epizoda předchozí díly? A co čekáme od druhé série? V našem hodinovém povídání samozřejmě nebude chybět náš redakční expert na Tolkiena a Středozem, Vašek.

V první části se bavíme o seriálu obecně bez spoilerů, v druhé se pak věnujeme konkrétním událostem včetně poslední epizody. Mimochodem, pro více informací srovnání předlohy a seriálu nezapomeňte sledovat také předchozí video, ve kterém Vašek prozradí spousty zajímavostí.