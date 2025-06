První pohled na Nintendo Switch 2

5. 6. 2025 14:22 | Video | autor: Redakce Games.cz

Díky českému zastoupení Nintenda se nám do redakce dostala hybridní konzole Nintendo Switch 2, tak ještě před tím, než se pustíme do podrobného recenzování konzole samotné a her, si ji s Vámi ještě pěkně zčerstva rozbalíme. Začínáme právě teď.