Pláčeme nad bolestivou ztrátou v první epizodě LongPlaye The Last of Us

28. 6. 2021 14:45 | Video | autor: Redakce Games.cz

Pandemie koronaviru je na zdánlivém ústupu, aby mohla s prvními podzimními větříky ze strnišť opět udeřit plnou silou, tentokrát snad už konečně s tím očekávaným zombie DLC. A to je ten pravý čas, abychom se vydali na strastiplnou cestu plnou bolesti, naděje, zrady a pomsty. Ano, toto léto bude ve znamení The Last of Us.

Pavel se Šárkou se rozhodli projít kompletně celou sérii, můžete se tedy těšit na první i druhý díl, a dokonce i na datadisk Left Behind. Doufají, že se k nim v tomto putování přidáte a užijete si spolu s nimi jednu z nejmilovanějších, ale také nejkontroverznějších značek platformy PlayStation. Začínáme už dnes v 15:00.