Od 18:00 slavíme narozeniny Heroes of Might & Magic IV

25. 4. 2021 16:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Heroes of Might & Magic III jsou právem považováni za ten nejlepší díl série, nicméně Vašek s Adamem jsou trochu jiného názoru. Ano, trojka je naprosto špičková, ale ještě o fous víc je baví čtyřka. Ta totiž posunula sérii o kus dál, nebála se inovací, změn a experimentů. A tak není divu, že některým milovníkům přeci jen tradičnější trojky nesedla.

Přesto jsou Heroes of Might & Magic IV výbornou tahovou strategií pro všechny a obzvláště pro naše dva redakční znalce, kteří s ní trávily dlouhé večery před téměř dvaceti lety a s chutí se k ní vrátili i teď. A v dnešním videu vám názorně ukážou a vysvětlí, proč je podle nich právě čtyřka ten nejlepší díl série.

To se mimochodem dozvíte i v jejich společném vzpomínkovém článku, který si taky nenechte ujít. Teď už se ale pohodlně posaďte a pojďte s námi zavzpomínat na dobu, kdy Heroes of Might & Magic IV vládli (tahově strategickému) světu.