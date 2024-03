Podívejte se, jak se hraje Kingdom Come na Switch s českým dabingem

28. 3. 2024 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jak dopadlo Kingdom Come: Deliverance na Switch? Inu, překvapivě dobře! Portu jsme se popravdě trochu báli, ostatně ani zdaleka ne každá velká hra se dočká adekvátního portu na konzoli od Nintenda. A zatímco někdy jde o malý zázrak a všechno funguje tak, jak má, jindy je to katastrofa. Jak už jste se mohli dočíst v naší recenzi, české RPG se naštěstí řadí do té první kategorie.

Kompromisů má tahle verze samozřejmě hromadu, na takhle starém hardwaru to už asi ani jinak nejde. Jenže když odhlédneme od ne zrovna nejvyšších snímků za sekundu a ne zrovna nejhezčí vizuální stránky, máme tu velice schopný port povedeného RPG, které se na hybridní konzoli Nintenda hraje prostě a jednoduše pořád dobře. Jak dobře? A jak přesně vypadají ty kompromisy? To vám ukážeme v dnešním GamesPlayi.