Od 15:00 hrajeme povedenou akci Rise of the Ronin

4. 4. 2024 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Rise of the Ronin vyšel před dvěma týdny a povedl se opravdu hodně. Vývojáři ze studia Team Ninja dokázali vytvořit skvělou akční rubačku v poutavém světě dobového Japonska. A v době, kdy je Ghost of Tsushima už několik let starý a Assassin’s Creed Red zase vzdálený, přijde něco jako Rise of the Ronin vhod.

Hra sice svým uživatelským rozhraním opravdu nevyniká, a i ten vizuál by mohl být místy lepší, ale jinak jde o skvělou akci, která za to rozhodně stojí. Proč a jak to přesně vypadá za chodu, si ukážeme v dnešním GamesPlayi.