6. 2. 2025 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

V týdnu, kdy vychází Kingdom Come: Deliverance 2 by se dalo zapomenout na jiný velký návrat – tahovky Civilization VII. S Jakubem a Alešem se proklikáme spoustou změn, se kterou nový díl přichází v čele se změnou národa při přechodu do dalšího věku.

Během vysílání nám můžete klást také otázky v chatu na našem YouTube kanále. Startujeme v 15:00.