LongPlay – pokračujeme v příběhu Joela a Ellie v The Last of Us

2. 7. 2021 14:45 | Video | autor: Redakce Games.cz

V pondělí jsme rozjeli velký letní LongPlay série The Last of Us a dnes v něm budeme úspěšně pokračovat. Sice o hodinu později, než jsme původně zamýšleli, ale s o to větší vervou. Venku prší úplně stejně jako ve hře, čísla nakažených úspěšně stoupají a to jsou ideální podmínky pro příjemně strávené odpoledne v postapokalyptických Spojených státech.

V první části LongPlaye jsme absolvovali dojemný úvod i první seznámení s depresivní realitou roku 2033. Joel, Tess a balíček kontrabandu jménem Ellie unikli z uzavřené zóny v Bostonu a mají za sebou přestřelku s ozbrojenými složkami i napadení zlověstnými clickery.

Co nás čeká dnes? To zjistíte od 15:00 na našem YouTube! Budeme se na vás těšit.