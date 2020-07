LongPlay Pokémon Sword: Mistr a učeň #3

24. 7. 2020 14:00 | autor: Redakce Games.cz

Do třetice všeho dobrého. Aktuální LongPlay Pokémon Sword dnešním dílem končí a doufejme, že dojde k epickému konci. Vašek si už v nových Pokémonech okusil mnohé úvodní věci, ale teď ho ještě čeká jeho první gym. Pokud se do něj tedy dostane, ale stíhat by to během dnešního dílu měl.

Jako odborník na Pokémony, ovšem absolutní nováček v Pokémon Sword tak bude sbírat nejen jednotlivá zvířátka, ale taky rady od Adama. Pokémoního neználka, který má však ve Swordu nahráno výrazně víc než Vašek.

A radit nám můžete samozřejmě i vy, nejen v komentářích pod videem, ale především přímo během živého vysílání v chatu na YouTube.