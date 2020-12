LongPlay Crusader Kings III Speciál: Hrátky v editoru

11. 12. 2020 15:30 | Video | autor: Václav Pecháček

Náš LongPlay Crusader Kings III nemá na růžích ustláno – pocitově mi přijde, že ho odkládáme snad víc než jakoukoliv jinou předchozí sérii. Nu co, člověk si na to dobré v životě musí počkat, což platí i o desáté epizodě, kterou tímto kvůli zdravotním trablím jednoho ze spolukrálů odkládáme na pondělí. Ale to neznamená, že se to dnes obejde bez křižáků.

Jako náhradu jsme si totiž přichystali speciální epizodu, v níž se já, Václav I. Tvořivý, a moje nová kolegyně Alžběta, královna polská a česká, pustíme do nově přidaného editoru postav. Podíváme se, co přesně umí, jaké monstrum je v něm možné vytvořit a jak by vypadal náš ideální panovník, kdybychom se po vydání nemuseli spokojit s trapným Vratislavem.

Děkujeme vám za trpělivost při čekání na plnohodnotnou epizodu a doufáme, že nám dnes i tak budete věnovat svou pozornost a přízeň. Tak tedy na YouTube v 16:00, případně si s námi o všem možném promluvte na našem Discordu!

GamesPlay hrajeme na počítačích LYNX Grunex Super UltraGamer+ 2019.