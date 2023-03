Jak se hraje Like a Dragon: Ishin!

2. 3. 2023 14:40 | Video | autor: Redakce Games.cz

Like a Dragon: Ishin!, spin off série Yakuza, vyšel už v roce 2014 v Japonsku, jenže na náš trh se tehdy vůbec nepodíval. Tomu je teď konec. Alespoň díky remaku, který nedávno vyšel. A o co tedy jde? Příběh vás zavede do města Kyo během 19. století, divoké doby plné změn. Tady převezmete roli historické postavy Sakamota Ryómy, ronina, který se vydává na cestu pomsty.

Samozřejmě ve hře nechybí klasiky spojené se sérií Yakuza, drobné minihry, třeba zpívání či nejrůznější vedlejší úkoly. Zní vám to zajímavě a chcete vědět víc? Tak se podívejte na naši ukázku z hraní, kde vám Šárka představí Like a Dragon: Ishin! ještě blíž.