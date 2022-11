Jak se hraje God of War Ragnarök? Podruhé

10. 11. 2022 14:25 | Video | autor: Redakce Games.cz

S úterním pádem embarga jsme vám přinesli dvacetiminutové video z hraní začátku God of War: Ragnarök. Teď už nás žádná pravidla nevážou, a tak se do Kratova a Atreova putování pustíme v trochu pozdější fázi a na delší dobu, protože v úvodu se v duchu příběhových her víc sledují filmečky uvádějící do děje, než hraje. Vydáme se tedy do první otevřenější lokace, ale zároveň se stále hodláme vyhýbat spoilerům.

Ze studia se na vás opět těší Šárka společně s Bětkou, která se do víru Ragnaröku už s vervou také stihla vrhnout. A má na nový God of War silný názor. Startujeme živě ve 14:30 na našem YouTube.