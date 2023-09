Hrajeme Mortal Kombat 1 živě od 15:00

Zaklínač - Rozšířená Edice (nová) (PC)

Kdo by neznal zaklínače Geralta? Vyzkoušejte si, jaké to je být v jeho kůži v prvním dílu slavné herní trilogie. Odhalujte intriky, čiňte svá vlastní rozhodnutí a neste jejich následky. Legenda, kterou by si měl minimálně jednou zahrát každý...