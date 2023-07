13. 7. 2023 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Už už to vypadalo, že kdysi slovutná značka Jagged Alliance naposledy vydechne pod nánosem balastu takových zmetků, jako jsou díly Back In Action nebo Rage. Bulharské studio Haemimong Games ale dostalo šanci vytvořit skutečně plnohodnotný třetí díl. My vám teď ještě nemůžeme naplno říct, jaký je, ale pokud ve tři dorazíte k nám na YouTube, můžete se těšit na komplexní představení od Pavla, který už stihl příběhem projít.