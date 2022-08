GamesPlay – hrajeme Two Point Campus

8. 8. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Two Point Hospital nás před čtyřmi roky velice potěšila a zjevně nejen nás. Vývojáři z Two Point Studios mohli pokračovat v práci a připravovali nejen řadu DLC, ale také plnohodnotné “pokračování” v podobě aktuálního Two Point Campus.

Ten mění nemocniční prostředí za to školní, pacienty za studenty, rozšiřuje možnosti budování, ale jinak zůstávají základní stavební kameny prakticky totožné. Milovníci žánru a pamětníci legendární Theme Hospital tak budou v Two Point Campus jako doma.

Stejně jako jsme v ní doma my, a proto vám dnes názorně předvedeme nejen onu dekádami ověřenou hratelnost, ale i těch pár novinek, kterými se Two Point Campus liší od Two Point Hospital.