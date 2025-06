6. 6. 2025 19:00 | Video | autor: Redakce Games.cz

Letní festival her od Geoffa Keighleyho bývá plný trailerů, nových her, dat vydání... zkrátka přehlídka toho nejlepšího, co se videoherním průmyslu chystá. A my nesmíme chybět u toho! Jakub se Šárkou se sejdou ve studiu, aby celý dvouhodinový přenos komentovali.

Začínáme ve 22:45, přenos potrvá do 1 hodiny. Sledovat nás můžete živě na našem YouTube.