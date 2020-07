Znáte zapomenuté hrdiny starých plošinovek?

9. 7. 2020 17:00 | autor: Tomáš Kotas

Mario a Megaman. Sonic a Crash Bandicoot. Spyro a Rayman. Banjo a Kazooie. Jsou to legendární jména, která okamžitě pozná každý, kdo si v 80. nebo 90. letech zapnul nějakou plošinovku. Mnohdy jde vyloženě o maskoty firem, které je stvořily. Dodnes se na ně vzpomíná, mnohdy dokonce dodnes dostávají nové a nové hry.

A přece to ani zdaleka nejsou jediní hrdinové starých skákaček. Těch, které jsem doposud nezmínil, je ve skutečnosti ohromná spousta – a pokud také rádi vzpomínáte na časy dávno minulé, rád vám připomenu mnohými kdysi milované, dnes už však pozapomenuté postavičky.

Jen malé upozornění na začátek: rysa Bubsyho budete v článku hledat marně. Jeho 3D hra se stále umisťuje na předních příčkách žebříčků nejhorších her, ale v posledních letech dostal dvě nové hry, takže podle mých kritérií není považován za zapomenutého. Chudák.

Socket? Myslíte Sonic?

Pojďme tuhle vzpomínkovou cestu vykopnout prvními rivaly, kteří se chtěli vyrovnat slavnému modrému ježkovi. A nemusíme je hledat nikde daleko – zůstáváme na konzoli Sega Megadrive. Na ní se totiž v roce 1993 objevil Socket (v Japonsku známý pod chytlavým jménem Time Dominator 1st).

Hráči se v jeho hře zhostili role rychlého modrého kačera s kšiltovkou, pruhovaným trikem a teniskami. A aby je nikdo neobviňoval z pouhého naklonování Sonica, přidělali vývojáři Socketovi místo ocásku kabel zakončený zástrčkou. Tou se na začátku každého levelu nabil, čímž získal tolik potřebnou energii.

zdroj: Tokai Communications

Elektřina tu celkově hraje velkou roli, protože se hlavní hrdina v průběhu hraní vybíjí. Po cestě proto musí sbírat malé symboly připomínající blesky (ekvivalent Sonicových zlatých kroužků). Na rozdíl od většiny konkurentů bylo pro Socketa skákání na hlavy nepřátel zdraví škodlivé. Jedinou efektivní metodou, jak nepřátele přemoci, bylo použití elektro kopu.

Objevil se tento šokující ptáček ještě jinde? Bohužel ne, jednou to hráčům a vývojářům zřejmě stačilo. Socketovi však může být útěchou, že vznikl jiný hrdina s kořeny v elektroprůmyslu, který se inspiruje v původních Sonicích – Spark The Electric Jester.

Vačice vs. globální oteplování

Stejného roku se objevil i Awesome Possum (a to ve hře s geniálním názvem Awesome Possum Kicks Dr. Machino's Butt). Nelehkým úkolem úžasného vačičáka bylo porazit zlého doktora Machina, který ničil svět těžbou a znečišťováním prostředí. Pomoc hlavnímu hrdinovi poskytovali Killer Bee a Rad Rhino.

zdroj: Tengen

Hra měla hráče vzdělávat v oblasti ekologie, a tak mimo ničení Machinových robotů sbíral Possum taky prázdné plechovky nebo odpovídal na otázky zabývající se ochranou životního prostředí. Jenže kvůli nepříliš nápaditému ovládání a generickému hrdinovi se hra ztratila v propadlišti dějin.

Tím Awesome Possum prohrál bitvu nejen proti Sonicovi o nejlepšího maskota videoherního systému, ale i proti Captainovi Planetovi o post nejznámějšího fiktivního eko hrdiny.

Jde si pro vás zubatý

Vlastního plošinovkového maskota si vytvořilo i studio Irem. Byl jím Rocky Rodent, který se zabydlel na konzoli SNES. Rocky je hlodavec, který se musí postavit mafii a zachránit unesenou dceru vlastníka restaurace (ten chlapík se mimochodem úplnou náhodou jmenuje Balboa).

zdroj: Irem

Rocky mi připomíná hodně věcí, ale příbuzného myši, králíka nebo morčete v něm opravdu nevidím. To, co Rockyho opravdu odlišuje od ostatních rychle běhajících zvířátek, jsou jeho vlasy. Hlavní schopnosti získává protagonista ve formě různých účesů. Dlouhý copánek poslouží jako lano, zatímco ostré punkové číro je ideální na vrhání po nepřátelích.

Rocky má styl, to se musí uznat, ale ani jeho magické účesy mu nepomohly ve snaze se vymanit ze stínu úspěšnějších hrdinů.

Chudáček krokouš

V bažinách zapomnění se ovšem neutopili pouze hrdinové neúspěšných her. Zmizeli dokonce i někteří z těch, které měli hráči opravdu rádi. A na ty si pak člověk vzpomene s nostalgickým povzdechem.

To je případ Croca, krokodýlka vychovaného malými chlupatými stvořeními Gobbos. Jejich král našel malého Croca v košíku unášeném řekou, a krokodýl byl vychováván tak, aby si osvojil všechny základní schopnosti Gobbů. Jednoho dne do království vtrhl zlý baron Dante se svými přisluhovači a malé Gobby uvěznil. Tím začala Crocova cesta za jejich osvobozením a porážkou obřího padoucha.

zdroj: Fox Interactive

Zajímavostí je, že hra, za kterou stojí studio Argonaut Software, byla původně určena pro Nintendo 64 a hráč se v ní měl zhostit role Yoshiho. V průběhu vývoje ale Nintendo s vývojářskou společností ukončilo spolupráci.

To vedlo k přepracování projektu, jehož výsledkem byl roku 1997 tento nový plaz. O dva roky později se krokodýl s batůžkem objevil v přímém pokračování, ovšem od té doby se, mimo výskytu na displejích telefonů, už neobjevil.

Letem světem s gekonem

V říši plazů ještě zůstaneme. Dalším hrdinou v pořadníku je totiž maskot společnosti Crystal Dynamics: gekon Gex. Poprvé se tento nevšední hrdina objevil v 2D plošinovce Gex the Gecko z roku 1995.

V ní se hráč setká s Gexem ve chvíli, kdy se po smrti otce uzavře do sebe a z dědictví po bohatém strýčkovi si koupí největší televizi na světě. U té tráví celý svůj čas, aby zahnal smutek. Aby toho nebylo málo, hlavní záporák se rozhodne plaza vtáhnout do televizního světa.

zdroj: Crystal Dynamics

Gex je tak nucen projít levely inspirovanými různými televizními žánry a po celou dobu na hráče sype jednu popkulturní referenci za druhou. V prvním žánru zasvěcenému hororu tak nejednou uslyšíte: „Hey Scoob, let‘s get back to the Mystery Van!“, odkaz na psího detektiva Scooby-Doo.

Ve dvou pokračováních se Gex vrhl do světa 3D a stal se z něj tajný agent operující v televizních světech. V zásadě tak byl postavou parodující známého agenta 007. Jen se tedy více než na kulturní reference soustředil na oplzlé narážky směrem ke své kolegyni.

To je prozatím konec, ale v roce 2015 vydavatelství Square Enix oznámilo, že povolí vývojářům pracovat na značkách firmy Eidos, mezi které Gex patří. Je tedy docela dobře možné, že se nejsvůdnější ze všech gekonů ještě vrátí.

Předchůdce Fortnite

Počítačoví hráči se v této době s výraznými hopsálky, které by bylo možné považovat za maskoty, na svých herních mašinách moc nesetkávali. Přesto existovalo jedno silné jméno spjaté výhradně s PC: Jazz Jackrabbit od známého studia EpicMega Games (dnes Epic Games).

S ikonickou červenou páskou odkazující na legendárního Ramba se pokusil utrhnout svůj kus slávy i tenhle králík. A také se mu to dařilo. Shareware edice hry byla neuvěřitelně populární. Jazzův úkol byl osvobodit princeznu Evu Earlong, kterou unesl Devan Shell, Jazzův želví nemesis. Hra tím odkazuje nejen na svět Maria, ale i na bajku o zajícovi a želvě.

zdroj: Archiv

Jazz se dočkal i pokračování, v němž se k němu jako druhá hratelná postava přidal jeho mladší bratr Spaz, který vzhledem připomínal šílenější králičí verzi Crashe Bandicoota. Díky rozšíření Jazz Jackrabit 2 – Secret Files oba hrdiny doplnila ještě jejich sestra Lori.

I přes obstojné prodeje v Evropě hra nezískala očekávanou pozornost. Plánovaný třetí díl, který měl zavést Jazze a jeho sourozence do 3D světa, byl zrušen a poslední hrou zeleného ušáka byl reboot z roku 2002 pro Game Boy Color.

Bizarní a bizarnější

Nakonec si představme některé z divných až bizarních maskotů, kteří se dostali na obrazovky herních zařízení. A začneme skutečnou lahůdkou.

Co se stane, když zkombinujete příšeru z městských legend, animovaný seriál pro děti a Batmana? Vývojářům ze studia Behaviour Interactive v roce 1997 vzešla z tohoto svérázného mixu 3D skákačka Jersey Devil. V roli dětské inkarnace slavného monstra se hráči pustili do boje s armádou zmutované zeleniny, s jejíž pomocí unáší hlavní záporák Dr. Knarf obyvatele města.

zdroj: Sony

Kromě něčeho, co připomíná superhrdinský oblek, je hlavní hrdina vyzbrojen i blánovitými křídly, díky kterým může plachtit vzduchem. Vizuálně tedy rozhodně nezapadne – jenže samotná hratelnost nepřinesla nic nového, hra získala průměrná hodnocení a rychle zapadla.

Hopsavá rukavička

Glover je název hry studia Interactive z roku 1998 a také jméno jejího hlavního hrdiny, čarodějnické rukavice. Během jednoho kouzelnického experimentu dojde k nehodě, při které je Glover vymrštěn z okna věže, jeho dvojče transformováno do zlé verze a důležité krystaly rozmetané do různých dimenzí.

Gloverovým úkolem je vše napravit, a to pomocí své schopnosti měnit krystaly do různých podob. Od hopsacího míčku, díky kterému může protagonista vyskočit výš, až po bowlingovou kouli, což je vhodná zbraň proti nepřátelům.

zdroj: Hasbro

Důležité je, že Glover i krystal mají společné životy. Jakmile jeden z nich spadne přes okraj mapy, čeká vás návrat k nejbližšímu save pointu, takže si musíte dávat sakra pozor na to, jak své schopnosti využíváte.

Hra vyšla na PC, N64 a PS1, a zatímco verze pro Nintendo sklízela nadprůměrná hodnocení, na PlayStationu to bylo přesně opačně. Recenzenti jí vytýkali nepříliš líbivý vizuál, který nedosahoval kvalit jiných verzí a konkurenčních titulů na PS1.

Plánované pokračování slibovalo zlepšenou fyziku, vylepšenou grafiku a multiplayerový mód, jenže bylo v roce 1999 zrušeno stejně jako port hry Frogger 2 pro Nintendo 64.

Tužka mocnější meče

Možná si říkáte, že nic divnějšího, než je chytrá kouzelná rukavice, se tu už nemůže objevit. Ale to se pletete, protože přichází čas, abych vám představil Wild Woodyho – tužku, která ožila poté, co se hlavy z totemu rozhodly dělat neplechu a utekly do různých obrazů. Jediná hlava, která zůstala na svém místě, si vybere za svého šampiona poblíž ležící tužku.

zdroj: Sega

Přijde vám tenhle příběhový koncept ztřeštěný? Tak to vám doporučuju se podívat na některé filmečky. Hlavní schopností Woodyho je zhmotnit cokoliv, co nakreslí. Nebo, abych to uvedl na pravou míru, pokud najde v úrovni nákres, může tuto věc vyvolat, čímž získá kýžený power-up.

Jedinou zbraní, kterou tužkový hrdina má, je guma připevněná na jeho zadku. Nepřátele tak jejím šmrdláním jednoduše vygumuje. I kvůli tomu byla hra kritizována za sugestivní sexuální obsah.

Wild Woody se přiřítil na Sega CD (rozšíření pro Sega Megadrive) v roce 1995… a od té doby o něm nikdo víc neslyšel.

Pearl Harbor trochu jinak

Náš netradiční přehled zakončí titul Zero the Kamikaze Squirell, který vyšel v roce 1994 jako spin-off pro sérii Aero the Acro-bat (další zapomenutý maskot studia Sunsoft).

Už na první pohled je jasné, že Zero je, mírně řečeno, kontroverzní postava. Pojmenování totiž získal po nechvalně známých sebevražedných pilotech bojujících během druhé světové války na straně Japonska.

zdroj: Iguana Entertainment

To vše je ještě podtrženo úvodní scénou hry, kdy je Zero ve svém letadle sestřelen z oblohy a havaruje. Jak na letadle, tak i na hakimace (japonská čelenka značící vytrvalost a odhodlání) je symbol vycházejícího slunce, který používala japonská císařská armáda. Symbol to je mnohem starší, ale pro velkou část asijského světa má stejnou symboliku jako v Americe a Evropě svastika.

Zero mohl po nepřátelích vrhat šurikeny (vrhací hvězdice) nebo se s nimi utkat nablízko pomocí nunčaků. Jenže nic z toho, snad kromě samotného kontroverzního hrdiny, nebylo nijak revoluční. Remake hry, který byl plánovaný na rok 2003 pro Game Boy Advance, byl tak, nejspíš po právu, zrušen.

Zvonec, konec

A jsme u konce našeho výběru známějších i méně známých plošinovkových hrdinů a maskotů, kteří se do nového století nedostali. Znáte je všechny? Nebo vám zde snad ještě některý chyběl? Dejte nám vědět do diskuze pod článkem nebo se připojte na náš Discord!