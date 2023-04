Soutěž o knihu Press Reset - Vzestupy a pády ve videoherním průmyslu

17. 4. 2023 10:26 | Téma | autor: Inzerce

Videoherní novinář a investigativec Jason Schreier u nás zabodoval už svou první knihou Blood, Sweat and Pixels, která vyšla v českém překladu jako Krev, pot a pixely - Příběhy vítězství a šílenství ze zákulisí vývoje videoher. Jeho vhled do pozadí vývoje velkých i malých her nabídl unikátní zážitek a příběhy z vývojářského prostředí.

Nyní v Čechách vychází pokračování této knihy, které nese název Press Reset - Vzestupy a pády ve videoherním průmyslu a my vám ve spolupráci s nakladatelstvím Host nabízíme možnost vyhrát pětici těchto knih. Stačí správně odpovědět na soutěžní otázku a my výherce po 21. dubnu budeme kontaktovat, přičemž ceny rozesílá přímo Host.