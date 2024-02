Lednové recenze na Games.cz: Slibný začátek roku

2. 2. 2024 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Přestože leden bývá obecně na nové hry slabší, našlo se jich letos na zahnání nudy víc než dost. Na Gamesech jsme zrecenzovali rovnou 12 z nich, přičemž došlo i na jedno maximální hodnocení, ale ani jindy jsme nesahali níž než po sedmičkách.

„Blood West je dost možná nejlepší hrou z žánru weird west. Kombinuje hladce nemilosrdnou obtížnost, zábavný průzkum a RPG prvky, které umí podpořit individuální hráčský styl. Příběh příjemně vykresluje podivný svět Divokého západu plného monster a prokletí. Jen škoda, že vývoj postavy a zastaralejší mechanismy občas narušují uvěřitelnost celého zážitku,“ hodnotí stealthovou střílečku Michal Krupička.

zdroj: Hyperstrange

„Legendární RPG je na Switchi stále nadčasové a hraje se výborně. Gothic II Complete Classic má hutnou atmosféru, skvělý příběh, konzolové ovládání mu parádně prospívá a i těch bugů a technických nedodělků je znatelně méně než u předchůdce,“ pochvaluje si port klasického fantasy RPG Jakub Malchárek.

zdroj: THQ Nordic

„Vydařená metroidvanie, která sice do žánru nepřináší žádné zvláštní novoty, jde ale o kvalitně odvedenou práci a příjemně strávený čas. Prince of Persia: The Lost Crown především ale nedělá ostudu slavnému jménu, které dlouho žilo jen ve vzpomínkách,“ oceňuje Pavel Makal na návratu slavného prince.

zdroj: vlastní video redakce

„War Hospital je, v ‚dobrém‘ slova smyslu, dost nepříjemný zážitek. Je to solidně navržený tycoon, který se namísto na stavění soustředí na správu lidských a materiálních zdrojů. Jenže ani jednoho tu nemáte dost, čas vás tlačí, před ošetřovnou krvácí pacienti, na sále kolabují doktoři a před vámi stojí řada morálně extrémně nepříjemných rozhodnutí. Je to slušné, ale je to pořád ještě zábava?“ zamýšlí se nad děsivě surovou, válečnou hrou Adam Homola.

zdroj: Nacon

„Definitivní verze jedné z nejlepších exkluzivit pro PlayStation. Obsahově nabitý balík s dlouhou trvanlivostí, který by žádnému fanouškovi neměl chybět,“ míní o brzkém remasteru houbové apokalypsy Pavel Makal.

zdroj: Naughty Dog

„Pekelně zábavná multiplayerová akce, která stojí na povedeném systému tříd a destrukci všeho kolem. Obojí se jí daří skvěle. Když probíháte stěnami, abyste automatickou brokovnicí poslali nepřátele zpět na respawn, nebo proboříte podlahu a tím pošlete hlídaný trezor do jiného patra, jedná se o jedny z nejlepších herních momentů, jaké můžete s přáteli zažít. Navíc z vás peníze vyloženě netahá. Škoda jen, že The Finals i přes variace map a speciální události během hry nemají větší rozmanitost herních módů a map. Tak je třeba počkat, jak rychle do ní vývojáři budou přidávat obsah a jakou bude mít kvalitu,“ pochvaluje si Michal Krupička další multiplayerový hit.

zdroj: Embark Studios

„Parádní hratelnost, dostatek herních režimů a pořádný žebříček hratelných postav. To jsou hlavní devizy Tekkenu 8. Evoluce je to spíše opatrná a příběhový režim by potřeboval přebrousit. V konkurenci loňských velikánů se ale Bandai Namco nemá za co stydět,“ zapřísahá se Pavel Makal v recenzi nejnovější bojovky.

zdroj: Namco Bandai

„Like a Dragon: Infinite Wealth dostává slibované velikosti ve svém názvu. Má víc měst, víc soubojů, víc postav, víc možností, více všeho. Jen se občas nemůže rozhodnout, čím z toho vás vlastně chce zaháčkovat, a trochu se utápí ve své vlastní nostalgii. Nakonec je ale nemožné se u něj nebavit,“ přiznává Šárka Tmějová po hodinách strávených na virtuální Havaji.

zdroj: vlastní video redakce

„Povedená staromilská akce, která prověří vaše reflexy a vnitřní kompas. Graven vzdává hold nápaditým střílečkám 90. let a potěší každého příznivce žánru. Navíc okouzlí povedenou atmosférou a soundtrackem. Jen škoda, že akční složka není lépe vyladěná a méně frustrující,“ běduje si nad retro akcí Jakub Malchárek.

zdroj: 3D Realms

„Stargate: Timekeepers je solidní klon Commandos. Postavy nepřekvapí, ale vlastně se za ně dobře hraje. Celé hře chybí pár krůčků k tomu, aby stála mezi špičkou žánru. Škoda je i promarněného potenciálu příběhu, který působí spíš jako ne moc kvalitní lepidlo misí, i když se celá hra snaží tvářit jinak. Pořád ale zbývá doufat, že se tvůrci polepší v druhé polovině příběhu, která teprve vyjde. Timekeepers je zkrátka zábavná žánrovka, u které se zabavíte, a pak na ni zase rychle zapomenete,“ soudí Michal Krupička o Hvězdné bráně říznuté Commandos.

zdroj: Slitherine

„Skvělý remake kultovního JRPG, který odmění trpělivé výbornými příběhy, chytlavou hratelností a propracovaným simulátorem středoškoláka. Persona 3 Reload je i přes problémy s tempem stylovka a výborná vstupní brána pro všechny, kterým se série zatím vyhýbala. Zahrát si ji navíc stojí za to už jen kvůli fantastickému soundtracku,“ básní o remaku kultovního JRPG Jakub Malchárek.

zdroj: Foto: Atlus

„Hidden Through Time 2: Myths & Magic je povedeným zástupcem skoro mrtvého žánru hledání předmětů. Okouzlí grafikou a hudebním doprovodem, skrytými minipříběhy, ale jeho největší předností je editor a příslib nekonečného zástupu úrovní od komunity. Obecně vzato jde o příjemnou odpočinkovou kratochvíli,“ soudí Patrik Hajda o odpočinkovém hledání předmětů.

zdroj: Rogueside