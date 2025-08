Jaké hry vyjdou v srpnu?

1. 8. 2025 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Srpnové herní menu přináší pestrou hostinu her, které potěší jak milovníky akčních dobrodružství, tak i strategických výzev. Tento měsíc se můžeme těšit na návrat do světa italské mafie, mystických legend i brutálních válek ve vesmíru Warhammeru. Ať už se rozhodnete prozkoumávat temné uličky italských městeček, bojovat v epických bitvách, nebo oprášit klasické hry v podobě remaků, v druhé půlce prázdnin si jistě vyberete.

Akční adventura Mafia: The Old Country vás zavede do temného a nebezpečného světa italské mafie na začátku 20. století. Ocitnete se v roli ambiciózního mladíka, který se snaží prosadit v hierarchii zločinecké rodiny, zatímco se potýká s morálními dilematy a nebezpečnými intrikami. Nová Mafie nabídne otevřený svět inspirovaný malebnými, ale zároveň drsnými sicilskými městy, kde se můžete volně pohybovat, plnit různé mise a objevovat tajemství skrytá v uličkách a zákoutích. S důrazem na autentickou atmosféru, detailní grafiku a propracovaný příběh, Mafia: The Old Country slibuje návrat k původnímu stylu her, které zasadily Česko na mapu herního vývoje.

zdroj: Take-Two

12. 8. Echoes of the End (PC, Xbox Series, PS5)

Echoes of the End vás zavedou do mystického světa, kde se prolínají starodávné legendy s moderními technologiemi. V akční adventuře se ujmete Ryn, mladé bojovnice s tajemnou minulostí, která se vydává na cestu za odhalením pravdy o svém původu a osudu. Na této pouti se setká s různorodými postavami, které jí pomohou či překazí její úsilí, a bude muset čelit nebezpečným nepřátelům i vlastním vnitřním démonům. Hra nabízí bohatý a dynamický svět plný nádherných islandských krajin - však za ní taky stojí malé studio z Reykjavíku - a komplexní soubojový systém, který vyžaduje strategické myšlení a rychlé reflexy.

zdroj: Myrkur Games

Epická strategie vás uvrhne do brutálního a temného vesmíru Warhammeru 40,000, kde se střetávají mocné frakce v nekonečné válce o nadvládu nad galaxií. Ujímáte se velení jedné z ikonických armád, jako jsou Space Marines, Orkové, Eldaři nebo Chaos, a povedete je do taktických bitev, které rozhodnou o osudu galaktického Impéria.

Remasterovaná edice přináší vylepšenou grafiku i herní zážitek a veškerý dodatečný obsah, který kdy byl pro hru vydán. S důrazem na strategické plánování, rozmanité jednotky a dynamické bojiště, Warhammer 40,000: Dawn of War - Definitive Edition slibuje intenzivní a nezapomenutelnou válečnou zkušenost, která vás táhne do světa, kde je válka jedinou jistotou.

zdroj: Relic Entertainment

Surfujte po velkolepých písečných vlnách a třpytivých vodách na epické výpravě za obnovením ztraceného oceánu. Od vizionářského studia, které stojí za hrami ABZÛ, The Pathless a Journey, přichází Sword of the Sea – atmosférické surfařské dobrodružství s rychlým pohybem inspirovaným klasickými skateboardingovými a snowboardingovými hrami. Emoce a nádherné krajiny zaručeny.

zdroj: PlayStation

Strhující akční střílečka, která vás zavede zpět do světa plného chaosu a neúprosného boje o přežití. V této remasterované kapitole se ocitnete v roli odvážného vojáka, který se musí postavit mimozemské hrozbě, jež ohrožuje samotnou existenci lidstva. Remaster přináší intenzivní přestřelky s taktickým krytím a týmovou spoluprací s bohatým příběhem, který odhaluje tajemství drsného světa Gears of War. S vylepšenou grafikou Gears of War: Reloaded slibuje nezapomenutelnou jízdu plnou adrenalinu, testosteronu a nečekaných zvratů.

zdroj: The Coalition

Očekávaný remake klasické stealth akční hry v hlubinách džungle během studené války. Zahrajete si za legendárního agenta, který je vyslán na nebezpečnou misi s cílem zneškodnit hrozbu jaderné zbraně. Metal Gear klade důraz na přežití v drsném prostředí, kde musíte využívat přírodní zdroje, maskování a taktické myšlení, abyste překonali různorodé nepřátele a nástrahy. S vylepšenou grafikou a modernizovanými herními mechanismy Metal Gear Solid Delta: Snake Eater přináší nový rozměr do ikonického příběhu plného intrik, napětí a morálních dilemat.

zdroj: Sony

Akční RPG z fascinujícího světa plného magie a technologických zázraků. Ujímáte se v něm Kaze, mladého bojovníka, který se spojí s tajemným drakem. Společně čelí hrozbám, které ohrožují jejich svět. Hra sází dynamický soubojový systém s kombinací rychlých akčních sekvencí s možností strategického plánování, a umožní vám plynule přecházet mezi různými bojovými styly. S důrazem na vizuální efekty a emocionálně nabitý příběh Lost Soul Aside slibuje nezapomenutelný zážitek, kde se magie a technologie střetávají v boji o osud celého světa.

zdroj: Archiv

29. 8. Shinobi: Art of Vengeance (PS4, PS5, PC, Switch, Xbox One, Xbox Series)

Náročná kultovní série Shinobi se vrací v zbrusu nové 2D akční plošinovce s jedinečnou ručně kreslenou stylizací od tvůrců úspěšného Streets of Rage 4. Vžijete se do role legendárního šinobiho Joea Musašiho, mistra nindžovského umění. Když objevíte svou vesnici v troskách a klan proměněný v kámen, nezbývá než se vydat na cestu pomsty – čelíte prastarému zlu a bojujete za záchranu cti svého rodu.

zdroj: Sega