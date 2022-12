Jaké hry vyjdou v prosinci?

30. 11. 2022 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Herní průmysl se nám s koncem roku ukládá k zimnímu spánku, máme tu ale ještě pár titulů, které se chtějí svézt na sváteční sezóně a stát se žhavými kandidáty na ideální vánoční dárek. Prosincový line-up je tedy o něco kratší než ve zbytku roku, přesto se v něm najde několik kousků, které stojí za pozornost.

2. 12. Midnight Suns (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Superhrdinskou tahovku od tvůrců XCOMu postihlo několik odkladů, nakonec ale letošní rok stíhá. Zahrajete si v ní za plejádu komiksových hrdinů od Marvelu od Kapitána Ameriky, Iron Mana a Spider-Mana až po Bladea, Ghost Ridera či Scarlet Witch, kteří musejí spojit síly a porazit démonickou hrozbu v čele s bohyní temnoty Lilith.

zdroj: Firaxis

2. 12. Need for Speed Unbound (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Závodní série Need for Speed si dala několikaletou pauzu, aby se v pětadvacátém díle vrátila pod taktovkou studia Criterion s velmi netradiční stylizací. Fotorealistická auta doprovodí cel-shadové postavy a speciální efekty, ve vozech s licencemi reálných automobilek se v arkádových závodech budete prohánět ulicemi fiktivního města inspirovaného Chicagem.

zdroj: Electronic Arts

2. 12. The Callisto Protocol (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Za hororovým The Callisto Protocol stojí duchovní otec série Dead Space, Glen Schofield, a je to na něm poznat. Studio Striking Distance svou prvotinu umístilo do prostředí vesmírné věznice na mrtvém měsíci Jupiteru, kde řádí virus měnící bachaře a vězně v krvelačné mutanty. Tenhle útěk z vězení bude jaksepatří brutální, tak snad zvládne alespoň na chvíli zaplácnout neutuchající hororový hlad.

zdroj: Striking Distance Studios

6. 12. Hello Neighbor 2 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Série Hello Neighbor, kde se snažíte odhalit tajemství zvráceného souseda, aniž by on odhalil vás, už čítá několik spin-offů, na začátku prosince se ale dočká plnokrevného pokračování. Tentokrát se v něm ujmete investigativního novináře Quentina, který se snaží odhalit, proč na americkém předměstí mizí tolik dětí. Určitě v tom nemůže mít prsty pan Peterson a jeho sklep…?

zdroj: tinyBuild

Survival horor od vývojáře Gavina Eisenbeisze původně vznikl jen jako příspěvek do obsáhlé sbírky memů o mašince Tomášovi a jejích vražedných tendencích, než se z něj časem vyklubala reálná hra. Choo-Choo Charles je vláčkem do stanice děs, přičemž absence kolejí vás může ukolébat tak maximálně k falešnému pocitu bezpečí. Charles má totiž osm pavoučích nohou a chuť na krev. Porazit ho můžete jedině tím, že si postavíte vlastní, lepší, větší a žlutější lokomotivu, a taky spoustou výbušnin. Hodně štěstí!

zdroj: Two Star Games

13. 12. Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Final Fantasy VII se předloni vrátilo v první části remaku, s přílivem nových fanoušků se ale péče dočkají i další spin-offy sedmého dílu nejslavnější série JRPG. Crisis Core: Final Fantasy VII původně vyšlo v roce 2007 coby exkluzivita pro PSP, nová verze na moderní systémy zamíří s vylepšenou grafikou, ale i přepracovaným soundtrackem a dabingem. Dějově jde o prequel Final Fantasy VII o ambiciózním bojovníkovi Zackovi, který se snaží stoupat po kariérním žebříčku korporace Shinra.

zdroj: Square Enix

13. 12. High on Life (PC, Xbox Series X/S, Xbox One)

Švandy není nikdy dost, a pokud vám sedí humor animovaného seriálu Rick & Morty, zaručeně vás pobaví i chystaná střílečka High on Life. Spoluzakladatelem studia Squanch Games je totiž Justin Roiland, který se na hře podílí a samozřejmě svůj nezaměnitelný hlas propůjčil i některým postavám. Nejvýraznějším prvkem ztřeštěného vesmíru jsou mluvící zbraně, s jejichž pomocí se budete snažit stát nejlepším lovcem odměn ve známém vesmíru, stejně jako ze Země vyhnat invazi emzáků méně sympatických, než je váš zaměstnavatel.

zdroj: Squanch Games

14. 12. Zaklínač 3: Divoký hon (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Ano, jistě, my víme, že Zaklínač 3 vyšel už v roce 2015. Sedm let je dlouhá doba, a byť slavné fantasy RPG i po letech vypadá k světu, s bezplatným prosincovým upgradem k němu hodlá vypadat ještě víc. A především využije výkon současné generace konzolí. Těšit se můžete na detailnější modely, ostřejší textury a další vizuální orgie, chybět nebude ani nový quest a zbroj navázaná na seriálovou adaptaci Zaklínače od Netflixu nebo vychytávky ohledně uživatelského komfortu jako přenos uložených pozic, pozastavování filmečků či možnost si zvětšit titulky.

zdroj: CD Projekt RED