Jaké hry vyjdou v listopadu?

Podzimní herní sezóna je v plném proudu a i listopad přináší bohatou úrodu nových titulů. Tento měsíc se můžeme těšit na pestrou paletu her, od kreativních simulátorů a strategických výzev až po napínavé akční dobrodružství a hororové zážitky. Ať už jste fanouškem budování zábavních parků, fascinujícího světa samurajů, nebo vás láká postapokalyptická Moskva či černobylská Zóna, listopad má pro každého něco. Pojďme se podívat, co nás v tomto herním měsíci čeká!

6. 11. Planet Coaster 2 (PS5, Xbox Series, PC)

Planet Coaster 2 je očekávaným pokračováním oblíbené simulace zábavního parku, která přináší ještě více možností a zábavy pro všechny milovníky kreativního stavění a řízení. Nabídku nástrojů rozšíří zejména vodní prvky, kdy z lunaparku plynule můžete přejít ke stavbě akvaparku, případně alespoň dosavadní atrakce rozšířit o zajímavé efekty. Chybět nebude ani příběhová kampaň, ale komplexní editor slibuje hlavně desítky až stovky hodin zábavy při navrhování šílených horských drah a tobogánů, ale i při zarovnávání cestiček do posledního kamínku.

Sengoku Dynasty vás přenese do období japonského středověku, kdy se země zmítala v chaosu a bojích o moc. Hra kombinuje prvky strategie, budování a boje o přežití, což vám umožní nejen vést svůj vlastní klan k prosperitě, ale také se ponořit do bohatého příběhu plného intrik a historických událostí. Hra v listopadu po více než roce opustí předběžný přístup, příští rok by měla zamířit také na konzole.

VR spin-off úspěšné série stříleček vás zavede do temného a nebezpečného podzemního světa postapokalyptické Moskvy. Hra slibuje dechberoucí grafiku a realistické zpracování, které plně využijí výkonu moderních headsetů. Ponořte se do napínavého příběhu plného nečekaných zvratů, kde vaše rozhodnutí ovlivní osud přeživších. S novými herními mechanismy a systémem boje uzpůsobeným na míru virtuální realitě budete muset čelit nejen nebezpečným mutantům, ale i lidským frakcím, které se snaží ovládnout zbytky civilizace.

7. 11. Empire of the Ants (PC, Xbox Series, PS5)

Empire of the Ants si bere na paškál fascinující mikrosvět mravenců, kde se stanete vůdcem kolonie a budete čelit výzvám přežití a expanze. S úchvatnou grafikou a realistickým ztvárněním přírody vás hra vtáhne do dynamického ekosystému, kde budete muset strategicky plánovat, jak získat zdroje, bránit se proti predátorům a soupeřit s termity.

Instalatérští bratři musí opět spojit své síly, tentokrát v kombinaci tahového JRPG a plošinovky, kde se Mario a Luigi netradičně vydávají na širé moře. Po zničení Stromu spojení musí znovu propojit roztříštěnou síť spřátelených ostrovů království Concordie a znovu se přesvědčit o tom, že ve dvou se to lépe táhne nejen proti Bowserovi, ale i hrozbám, které dokáží být ještě horší než tahle dračí želva.

7. 11. Goat Simulator Remastered (PC, Xbox Series, PS5)

Goat Simulator Remastered přináší zpět šílenou zábavu a anarchii, kterou milují miliony hráčů a hráček po celém světě. Nyní v ještě lepším grafickém kabátě a s veškerým dodatečným obsahem, který posune vaši kozí zkušenost na zcela novou úroveň. Ať už jste fanouškem původní hry, nebo nováčkem, Goat Simulator Remastered nabídne nekonečné hodiny poťouchlé zábavy ve světě, kde je jediným pravidlem, že žádná pravidla neexistují. Protože tuhle úroveň chaosu a svobody může nabídnout jen kozí simulátor.

8. 11. Slitterhead (PC, PS5, PS4, Xbox Series)

Očekávaný hororový počin od tvůrců původního Silent Hillu slibuje jedinečný zážitek díky unikátnímu přístupu k žánru, který kombinuje napínavý příběh s intenzivní akcí, psychologickým napětím a body horrorem. Vstupte do města, kde se realita prolíná s nočními můrami, a postavte se hrůzostrašným parazitům, kteří se skrývají ve stínech, kde každý krok může znamenat rozdíl mezi životem a smrtí, příčetností a šílenstvím.

12. 11. The Rise of the Golden Idol (PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch, iOS, Android)

Pokračování vydařené detektivní adventury vás opět postaví do role vyšetřovatele, tentokrát ovšem o 300 let později. Ujmete se vyšetřování dvacítky podivuhodných případů v 70. letech minulého století. Časy se možná změnily, ale zločin se nemění. Minimálně pokud za jeho pácháním stojí tajemná zlatá soška...

12. 11. Farming Simulator 25 (PS5, Xbox Series, PC)

Nový podzim, nový ročník virtuálního farmaření. Mezi nejzásadnější novinky patří grafická i fyzikální vylepšení, jako krásnější oblaka či deformace půdy, ale také asijský region, kde se můžete vrhnout na pěstování rýže a dalších regionálních plodin. Čekají na vás také nová hospodářská zvířata, zemědělské stroje od více než 150 reálných firem a spousta dalších vylepšení. Farming Simulator 25 opět nabídne zábavu pro každého, kdo touží po klidu venkova a radosti z úspěšné sklizně.

13. 11. Songs of Silence (PS5, PC, Xbox Series)

Tahový strategický počin zaujme na první pohled neotřelou secesní stylizací, po vyzkoušení ale i na poměry žánru neotřelými nápady. Akce svých jednotek totiž řídíte výhradně vykládáním karet, a to nejen v boji, ale i v rámci budovatelské složky. Songs of Silence v listopadu opouští předběžný přístup s plnohodnotnou kampaní a čtyřmi novými mapami, zároveň ale už nyní plánuje nové frakce, hrdiny a mapy v rámci chystaných DLC.

Připravte se na dobrodružství ve světě, kde se setkává kreativita LEGO kostiček s neopravěkem z Horizonu a odvypráví ve stavebnicovém světě události prvního dílu příběhu Aloy. Do hraní se přitom můžete pustit i ve dvou v kooperaci na sdílené obrazovce. Za spin-offem stojí přímo vývojáři z Guerrilla Games a prý nejde o nijak překvapivou spolupráci, protože první prototypy herních robotů stavěli z Dupla a ve studiu mají od začátku celou hernu věnovanou pouze Legu.

19. 11. Microsoft Flight Simulator 2024 (PC, Xbox Series)

Připravte se na další revoluci v leteckých simulacích, která vás vtáhne do světa neomezených možností a dechberoucího realismu. S neuvěřitelně detailní grafikou a dynamickým počasím, které se mění v reálném čase, se budete cítit, jako byste skutečně seděli v kokpitu letadla. Nové mise a výzvy vás zavedou do nejrůznějších koutů světa, kde budete moci prozkoumávat ikonické destinace a zažít vzrušení z létání jako nikdy předtím, ale především se poprvé v sérii věnovat opravdu široké plejádě virtuálních zaměstnání - od komerčních letů přes záchranáře po přepravu cenného nákladu.

V listopadu se zřejmě už doopravdy dočkáme dlouho očekávaného pokračování kultovní série, která vás zavede do tajemného a nebezpečného světa Zóny, oblasti kolem jaderné elektrárny v Černobylu. Stalker 2 slibuje jedinečný mix survival hororu, RPG a FPS s vtahující atmosférou plné napětí a neustálého nebezpečí. S realistickou grafikou, dynamickým počasím a propracovaným příběhem, který reaguje na vaše rozhodnutí, se ocitnete v boji o přežití proti mutantům, anomáliím a nepřátelským frakcím. Prozkoumejte rozlehlý otevřený svět, sbírejte cenné artefakty a odhalte tajemství, která Zóna skrývá.

