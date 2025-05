Jaké hry vyjdou v květnu?

2. 5. 2025 12:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Květen bude adrenalinová akční jízda – doslova. Usedneme do kokpitu F1, budeme se vztekat v nové soulsovce a drtit démony rotoštítem v novém Doomovi. Jestli budete chtít vydechnout, tak můžete vyrazit na výlet do severských legend, čelit nebezpečí na neprobádaných planetách nebo stavět s těžkou mašinérií cesty a mosty. Květen bude zkrátka pestrý!

8. 5. Spirit of the North 2 (PC, PlayStation 5, Xbox Series)

Spirit of the North 2 vás zavede do magického světa inspirovaného severskou mytologií, kde se stanete liškou, jež se spojí s tajemným duchem severu. Hra okouzlí nádhernou grafikou a atmosférickým zvukovým doprovodem, který vás vtáhne do světa plného tajemství a dobrodružství. Prozkoumejte rozlehlé krajiny, řešte hádanky a objevujte skryté příběhy, odhalte dávné legendy a tajemství. Spirit of the North 2 je ideální pro hráče, kteří hledají něco více než jen akci.

zdroj: Infuse Studio

8. 5. Revenge of the Savage Planet (PS4, PS5, Xbox Series, PC)

Revenge of the Savage Planet vás uvrhne na neprobádanou planetu plnou nebezpečí a tajemství. Jako odvážný průzkumník musíte čelit divokým tvorům a odhalit záhady fascinujícího světa. Satirická akční adventura předvádí skvělou grafiku, která plně využívá výkonu konzolí nové generace, a dynamický herní svět, který reaguje na vaše rozhodnutí. S bohatým příběhem, který vás vtáhne do děje, a možností kooperativního hraní s přáteli, je Revenge of the Savage Planet ideální volbou pro všechny milovníky napětí a dobrodružství.

zdroj: Raccoon Logic

Připravte se na epickou cestu do temného středověku s hrou Doom: The Dark Ages, která přináší ikonickou akci série do zcela nového prostředí. Vstupte do světa, kde se démoni a temné síly prolínají s rytířskými legendami a magií. Pomalejší, ale brutálnější přestřelky, dvouhlavňová brokovnice, palcát a šatít s cirkulárkou. Doom se nebojí stylovou a násilnou akci pořádně okořenit drtí z lebek. Zalítáme si také na kyberdrakovi a zavítáme do samotných počátků příběhu o Doomslayerovi.

zdroj: Bethesda

20. 5. RoadCraft (Xbox Series, PlayStation 5, PC)

RoadCraft je revoluční simulátor, který přináší zcela nový zážitek milovníkům Snow a Mudrunnera. Na osmi mapách budete zvelebovat krajinu po přírodních katastrofách. Kácet lesy pro nové silnice, bagrovat suť pro vystavění základů mostu, opravovat vylitou přehradu. A to nejlepší je, že kromě pokročilé fyziky terénu, se můžete do řízení těžkotonážních strojů pustit i v kooperaci s přáteli.

zdroj: Saber Interactive

22. 5. Blades of Fire (Xbox Series, PlayStation 5, PC)

Blades of Fire je epické akční RPG, které vás zavede do fascinujícího světa plného magie, draků a nebezpečných dobrodružství. Hráči se ocitnou v roli odvážného válečníka, který musí ovládnout mocnou sílu ohně a postavit se temným silám ohrožujícím království. Od tvůrců Metroid Dread tentokrát dostáváme akční adventuru, která se chlubí neskutečným množstvím vykovatelných zbraní, přes 50 unikátních monster a samozřejmě nesmí chybět amputovatelné končetiny.

zdroj: MercurySteam

22. 5. Deliver At All Costs (Xbox Series, PlayStation 5, PC)

Jako elitní kurýr v dystopické budoucnosti, kde je doručování zásilek otázkou života a smrti, se v Deliver At All Costs snažíte doručít balík... za každou cenu. Vaším úkolem bude překonávat nebezpečné terény, vyhýbat se nepřátelům a čelit nečekaným překážkám, abyste doručili zásilku včas. S možností hrát v kooperaci s přáteli nebo se postavit výzvám sami, Deliver At All Costs slibuje nezapomenutelný herní zážitek, kiteržý bude v první řadě hlavně vtipný. Rozpoutat to pravé peklo se vám daří i díky pokročilé fyzice a do poslední cihly zničitelnému prostředí.

zdroj: Konami

Tainted Grail: The Fall of Avalon je temné a atmosférické RPG, která vás zavede do mystického světa inspirovaného artušovskými legendami. S bohatým příběhem, komplexními postavami a dynamickým bojovým systémem slibuje Tainted Grail vyplnit místo po prázdnu, které za sebou zanechává The Elder Scrolls.

zdroj: Awaken Realms Digital

Remaster klasického survival hororu z feudálního Japonska. Onimusha 2: Samurai's Destiny v dnešní době už možná neoslní grafikou jako kdysi, ale příběhem a skvělou retro hratelností určitě. Kdo by nechtěl vyrazit do boje proti doslovnému démonovi Nobunagovi?

zdroj: Capcom

30. 5. Elden Ring Nightreign (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series)

Elden Ring Nightreign je odbočkou od veleúspěšné soulsovky, která prodala přes 30 milionů kopií celosvětově. Hra kombinuje známou akční a obtížnou hratelnost s roguelite prvky. Svět se po vaší smrti mění a začínáte odznova. I přes procedurální generování mapy nebudete ochuzeni o skrytá tajemství, impozantní lokace a extrémně tuhé nepřátele. Hra byla přímo dělaná pro kooperaci, takže se do bizarního a nápaditého světa můžete pustit sólo nebo v týmu po třech. Pokud hledáte hru, která vás pohltí na dlouhé hodiny a nabídne vám výzvu, kterou jen tak někde nenajdete, Elden Ring Nightreign je tou pravou volbou.

zdroj: FromSoftware

30. 5. F1 25 (Xbox Series, PC, PlayStation 5)

F1 25 přináší vzrušující zážitek z Formule 1 přímo do vašeho obývacího pokoje, a to s neuvěřitelnou úrovní realismu a detailů, které vás vtáhnou do světa rychlosti a adrenalinu. Hra nabízí nejnovější sezónu s aktuálními týmy, vozy a tratěmi, které jsou pečlivě zpracovány tak, aby co nejvěrněji odrážely skutečné závody. F1 25 také přináší nové herní režimy, které umožňují hráčům prožít kariéru závodního jezdce, strategicky řídit svůj tým nebo se utkat s přáteli v online závodech. Pokud jste fanouškem motorsportu nebo hledáte intenzivní herní zážitek, F1 25 je titul, který byste si rozhodně neměli nechat ujít.

zdroj: Electronic Arts