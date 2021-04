Jaké hry vyjdou v dubnu?

1. 4. 2021 17:15 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Koronavirová pandemie pořád drží herní průmysl v kleštích a jarní sezóna se rozjíždí mnohem pomaleji, než bychom si přáli. Přesto má duben v zásobě několik zajímavých, nebo aspoň nadějných titulů. Na své by si přitom měli přijít majitelé prakticky vše herních platforem.

Kooperativní akce od studia People Can Fly vyšla právě dnes, a předplatitelé služby Xbox Game Pass ji dokonce mohou hrát bez dalších nákladů. Autoři více než měsíc nabízeli rozsáhlou demoverzi, která Pavla sice příliš nepřesvědčila, do plné hry ale naskočil s otevřenou myslí a recenzi přineseme, jakmile ji pořádně propaří.

zdroj: Square Enix

Mudokon Abe se po několika letech vrací, aby zachránil své nebohé soukmenovce z otrocké práce pod bičem zlovolným Glukkonů. Soulstorm je ve skutečnosti reimaginací skoro čtvrt století starého Abe's Exoddus, v novém kabátku mu to ale velmi sluší a dojde i na nějaké ty nové možnosti, jako je crafting zbraní. Těch několik šťastlivců s PlayStationem 5 navíc hru dostane hned při launchi v rámci PlayStation Plus.

zdroj: PlayStation

Čtyři roky starý Nier Automata je jednou z nejlepších her generace a pro mnohé hráče se se jedná o vůbec první seznámení se značkou Nier. Replicant je updatovanou verzí dílu z roku 2010, tento měsíc se poprvé podívá i na PC. Těšit se můžeme na kompletní japonský dabing a přepracovaný soundtrack.

zdroj: Square Enix

29. 4. Rome Total War Remastered (PC)

Tak toto jsme upřímně nečekali. Slavná série Total War v roce 2004 vypustila velmi vydařený díl Rome, třetí v pořadí po Shogun a Medieval. Podobně jako tyto hry se i Rome dočkal druhého dílu, přesto dostane remaster. Dozvěděli jsme se o něm teprve před týdnem, autoři slibují UHD rozlišení, nové modely a textury, lepší bitevní pole a nové vizuální efekty.

zdroj: Creative Assembly

A je tu další návrat. Původní Pokémon Snap vyšel na N64 v roce 1999 a stejně jako on bude novinka v podstatě on-rail střílečkou, jen místo zabíjení budete populární příšerky fotit v co nejzajímavějších pozicích a kompozicích. Své modely budete muset různými způsoby lákat a motivovat k pózování, svými fotografiemi přispíváte k průzkumu regionu Lental.

zdroj: Nintendo

Černý kůň letošního jara, jedna z prvních exkluzivit pro PlayStation 5 a zajímavý mix psychologického hororu a bullet hell, jaký umí jen ve finském Housemarque. To je ve zkratce Returnal, příběh ztroskotané astronautky Selene, která se na záhadné planetě dostává do časové smyčky a v rogue-lite stylu se musí ze šlamastyky prostřílet. Jak to celé dopadne, uvidíme na konci měsíce.

zdroj: Housemarque