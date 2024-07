Jaké hry vyjdou v červenci?

1. 7. 2024 18:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Letošní rok se přehoupl do své druhé poloviny, a ačkoliv letní měsíce patří zpravidla mezi ty sušší, ani v červenci nebudeme ochuzení o zajímavé kousky. Hned na začátku měsíce se dočkáme hned dvou her s potenciálně zajímavou dlouhodobou podporou, v jeho průběhu ale dojde i na zajímavé menší tituly.

Z kalendáře naopak zmizel Frostpunk 2, který měl původně vyjít 25. července, ale po zpětné vazbě z bety se jeho vydání odsunulo na září.

2. 7. Final Fantasy XIV: Dawntrail (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S)

Fanoušci a fanynky populárního MMORPG Final Fantasy XIV odstartují v červenci novou kapitolu s pátým datadiskem Dawntrail, který je zavede na souostroví Tural. Vedle nové příběhové linky je čeká dvojice povolání, Viper a Pictomancer, maximální úroveň postav se zvedne na 100 a celou hru čeká dalekosáhlý grafický update.

zdroj: Square Enix

2. 7. The First Descendant (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Stylový free-to-play looter shooter z dílny vydavatelství Nexon by se mohl líbit všem, kteří strávili desítky a stovky hodin ve Warframe či v Destiny. Planeta Albion je pod útokem zdánlivě nezastavitelné okupace z vesmíru, které se musíte postavit v kooperativních misích pro čtyři hráče a zabránit vymření celého lidstva. Střílečka sází na hromadění kořisti i na unikátní schopnosti jednotlivých hrdinů.

zdroj: Nexon

Pokud máte doslova chuť nakopat někomu zadek, ale v reálném světě se snažíte být pokud možno nekonfliktní, nová akce od studia Free Lives je tu přesně pro vás. Svou neohroženou podrážkou budete v rychlém tempu za doprovodu ještě rychlejších beatů potírat zločinecké gangy v Shit City. Nechte za sebou hromadu prokopnutých dveří, rozdrcených čelistí a sešlápnutých plechovek od energeťáků. Chybět samozřejmě nebude odemykání nových tenisek a speciálních kopů.

zdroj: Devolver Digital

17. 7. Bō: Path of the Teal Lotus (PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch)

Cestu tyrkysového lotusu ocení zejména fanoušci metroidvanií. Bō: Path of the Teal Lotus se s ručně malovanými animacemi inspiruje v japonském folklóru. Odhalte tajemství propojených mýtických světů, odemkněte mocné schopnosti a potrapte své reflexy v rámci snových prostředí, kde se setkáte s roztomilými duchy jókai i s majestátními nebezpečnými monstry.

zdroj: Humble Games

18. 7. Dungeons of Hinterberg (PC, Xbox Series X/S)

Pokud jste příznivci aktivní dovolené, ale letos se vám chce cestovat jen virtuálně, můžete zvážit tohle malebné alpské dobrodružství. Přes den se můžete oddávat průzkumu tajemných dungeonů a po večerech si o svých výpravách můžete povídat s obyvateli horského městečka, které si na jeskyních plných monster a do nich mířících dobrodruzích postavilo obživu. Dungeons of Hinterberg budou navíc od prvního dne dostupné v předplatném Xbox Game Pass.

zdroj: Microbird Games

18. 7. Flintlock: The Siege of Dawn (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Nová hra od tvůrců akčního RPG Ashen připomíná mix soulslike, God of War a palných zbraní ve světě, kde jsou bohové stejně všemocní jako především velmi zlí. Vydejte se na cestu za pomstou, ovládněte střelný prach i magii, zastavte božské řádění a spřátelte se s moudrou roztomilou lištičkou. I Flintlock: The Siege of Dawn najdete hned v den vydání v předplatném Xbox Game Pass.

zdroj: Kepler Interactive

19. 7. Kunitsu-Gami: Path of the Goddess (PC, PS5, Xbox Series X/S)

Další stylová akce, která se ve velkém shlíží v japonském folklóru a tradici. Přičichnout můžete k tradičnímu šintoistickému rituálnímu tanci kagura, kterým se inspiruje místní mečový tanec. V unikátním denním cyklu budete za světla zachraňovat vesničany ze zlem zasažených vesnic, aby vám osvobození obyvatelé v noci mohli v strategické nadstavbě při ochraně božského společníka Jošira před nájezdy zlých duchů. Také Kunitsu-Gami: Path of the Goddess bude součástí předplatného Xbox Game Pass.

zdroj: Capcom

23. 7. Conscript (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Switch)

Pixelartový survival horor se odehrává v zákopech první světové války, konkrétně během bitvy o Verdun. Čeká vás zoufalý boj o přežití v kůži francouzského vojáka, v němž se vyzbrojíte arzenálem dobových zbraní a občas budete muset použít i svou lopatku. Vedle toho dojde i na environmentální hádanky, stejně jako na správu zásob, kterých bude na bojišti vždycky nedostatek.

zdroj: Team17

23. 7. F1 Manager 2024 (PC, PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One)

Na červenec se chystá také v pořadí třetí ročník simulační série F1 Manager, a to s minimálně jednou poměrně zásadní novinkou – režimem Create A Team, který vás poprvé konečně umožní vytvořit a spravovat svou vlastní stáj. Stejně tak přivítá nový systém psychologie a motivací jezdců a dalších členů týmu, kteří by měli realističtěji reagovat na nejrůznější události v rámci sezón.

zdroj: Frontier Developments