Jak hodnotí ve světě – Werewolf: The Apocalypse – Earthblood

4. 2. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

S hrami z univerza World of Darkness se v poslední době roztrhl pytel. Mimo linie zaměřené na upíry pod hlavičkou Vampire: The Masquerade se věnuje také vlkodlakům a čerstvým zástupcem vlčích mužů je dnes vycházející Werewolf: The Apocalypse – Earthblood, který už od oznámení vypadá vcelku průměrně.

Naši recenzi můžete očekávat v blízké době, ale světové recenze jsou už venku a první dojem jen potvrzují. Metacritic hlásí vážený průměr mezi 55 až 57 body v závislosti na platformě, tak se pojďme podívat na některé z verdiktů zahraničních recenzentů:

„Radostný mix plížení a akce, jehož zábavnost nebrzdí ani neobroušené hrany.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení

„Někdy zábavné, jindy zanedbané a repetitivní. Werewolf: The Apocalypse rozhodně není z těch her, do kterých byste se zakousli a nechtěli pustit.“

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood má ucházející stealth, ale jeho slabý příběh vás příliš často tlačí do velmi průměrných soubojů a spolu s tím, jak plýtvá potenciálem světa World of Darkness, jde o naprostou ztrátu času.“

„Velmi zastaralý systém plížení, ošklivá grafika s neoriginálními lokacemi, ale zároveň záblesky inovace a uspokojivé vlkodlačí souboje dělají z Werewolf: The Apocalypse – Earthblood první letošní provinilé herní potěšení.“

„Ve Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je každý klad okamžitě vyvážen záporem, a dohromady tak jde o totálně průměrný zážitek.“

„Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je vrcholem průměrnosti, které chybí nějaký speciální kousek masa, co by ho odlišila od zbytku smečky.“

„Na Werewolf: The Apocalypse – Earthblood jde poznat, že Cyanide Studios měli dobré nápady, ale promarnili jejich potenciál. Rvát nepřátele na kusy je nepopiratelně uspokojivé a plížení odměňující, ale nejde ignorovat chyby v podobě ošklivé grafiky, krátké kampaně a mizerného příběhu. Fanoušky stolní předlohy potěší zakomponování příběhového vlkodlačího pozadí, ale všichni ostatní by měli být před koupí opatrní.“

„Akční RPG v goticko-fantasy-punkovém světě s nadčasovými tématy jako ochrana životního prostředí s vlkodlakem v hlavní roli zní lákavě, ale Werewolf: The Apocalypse – Earthblood selhává ve všem, co se snaží dělat. Technicky i hratelností je nová hra od Cyanide opravdovým zklamáním. Repetitivní, neoriginální, nudné, zastaralé. Jedinou dobrou věcí mezi vlkodlaky je soundtrack.“

zdroj: Nacon