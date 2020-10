Jak hodnotí ve světě – Torchlight III

15. 10. 2020 15:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Že bude Torchlight III průšvih, naznačovalo už jeho první oznámení. Tehdy nesl podtitul Frontiers a chtěl být free-to-play, což se fanouškům série ani trochu nezamlouvalo. Vývojáři naštěstí od této myšlenky upustili, ale ani v následném předběžném přístupu se moc nepředvedli.

Teď je hra venku ve své finální podobě a z prvních recenzí se bohužel nejedná o žádný zázrak. 67 bodů na Metacriticu je docela smutný pohled na pokračování tak skvělé hry, jakou byl Torchlight II.

„Torchlight III je přístupné akční RPG, které je přívětivé zejména k nováčkům a hráčům, kteří nechtějí příliš řešit svou večerní zábavu. Kovaní dobyvatelé nebe a pekla by se měli porozhlédnout někde jinde, ale pokud vaše touhy po fantasy destrukci stojí převážně na vysokooktanové akci, pak vás Torchlight III zklame jen výjimečně.“

„Torchlight III sice uspokojí základní RPG touhy po dobrodružství, lootu a fantastice, ale i s přihlédnutím ke zvířecím parťákům působí až příliš staromódně a nijak nevybočuje z řady.“

„Přestože je zážitek kažený bugy, glitchi a některými designovými rozhodnutími, tak výtečné, svižné souboje, pokladnice statistik a skillů a skvěle chaotická kooperace dělají z Torchlight III povinnost pro každého, kdo hledá další dobré akční RPG.“

„Ovládání postavy a používání skillů je zábavné, hledání lootu odměňující a v komiksovém stylu skvěle vyniká nebezpečí v bitevní vřavě. (…) Dabing je vážně dobrý (…) a navíc tu máte vlastní pevnost, kterou můžete vyzdobit a upravit k obrazu svému. Nicméně tyto malé úspěchy úplně nevynahradí plochost hry, která vás pravděpodobně začne nudit po pár hodinách. Torchlight III není po žádné stránce špatná hra, ale nevidím jediný důvod, proč bych ji měl hrát místo předchozích dvou dílů.“

„V praštěných třídách postav a jejich skillech se ukrývá jistá porce zábavy, ale hratelnost je až příliš repetitivní a příběh moc plytký. Pokud hledáte něco jednoduchého, co si můžete dát s kamarády v koopu, Torchlight III vás zabaví. Jen nečekejte, že s tímto titulem zahoříte láskou k sérii či žánru.“

„Vše, co Torchlight III dělá, dělá hůř než jeho vrstevníci, hlavně tedy Diablo. I když to, co tady je, se hraje a vypadá dobře, chybí tomu kouzlo her, se kterými sdílí žánr. To vše bych hře dokázal odpustit, kdyby mi umožnila projít si tím v lokálním multiplayeru, ale ani to nezvládá. Pokud máte nutkání zahrát si Torchlight III, zahrajte si radši Diablo III.“

„Je to ten samý starý Torchlight, i když trochu ořezanější. Třídy postav jsou osobité, je zábava za ně hrát, schopnosti relikvií vybízejí k experimentování a zásadně mění souboje. Nicméně tu není nic nového ani nic, co by vás ve třetím dílu dokázalo nadchnout.“

„Torchlight III by ve svém jádru mohla být skvělá hra. Pokud by vývojáři předělali mapu a vyřešili problémy s uživatelským rozhraním, které vypichuji v recenzi, byl bych v nebi. Ale hru v aktuálním stavu nemohu s čistým svědomím doporučit za plnou cenu. Vyčkejte, až bude buď opravená, nebo ve slevě.“

„Torchlight III není v žádném případě špatná hra. Tvůrci z Echtra Games do ní zjevně vložili spoustu úsilí a času, ale je tu mnoho problémů čekajících na své opravení, než se Torchlight III potká se svým potenciálem, nebo ho dokonce překoná. Proti hovoří hlavně absence zajímavého lootu a málo prostoru pro vylepšování zbraní a zbroje. Jemná rozdílnost tříd a propletenost map navíc přispívají k zážitku, který fanoušky nechá přemýšlet o tom, čím vším mohl Torchlight III ještě být.“

