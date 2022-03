Jak hodnotí ve světě – Tiny Tina’s Wonderlands

24. 3. 2022 14:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Série Borderlands se dlouhodobě těší velké oblibě, a tak bylo jen otázkou času, než začnou v Gearboxu diverzifikovat portfolio ještě víc než doposud. Než ale dorazí zatím neoznámené, ale nevyhnutelné Borderlands 4, nebo alespoň chystaný celovečerní film, dostaneme Tiny Tina’s Wonderlands. A to už zítra.

Spin-off se zaměří na titulní hrdinku dobře známou z předchozích titulů a zatím to vypadá, že pokud vás předchozí Borderlands bavily, nešlápnete vedle ani s Tinou. Jestliže se vám ale hratelnost, styl a humor série zajídá, nejspíš vás k rozehrání Wonderlands samy o sobě nepřesvědčí.

Aktuální skóre je krásných 80 bodů ze sta, a to na základě 55 recenzí PC verze hry. Níže pak najdete pár vybraných verdiktů, zbytek najdete právě na Metacriticu.

zdroj: Gearbox

„Wonderlands jsou pozitivní a zábavné od začátku do konce. Dobrodružství plné praštěných postav a nápaditých bossů je odměňující a nechybí ani skvělý pocit sžití s postavou. Navzdory tomu, že hra stojí na jedné z nejmilovanějších postav z Borderlands, to celé působí jako začátek něčeho nového: Vzácný spin-off, co si zaslouží stejnou záři reflektorů jako jeho domovská série. Wonderlands mi připomněly házení kostkou s přáteli, což jsem jako někdo, kdo odehrál hromady dračáku, zbožňoval.“

„Tiny Tina’s Wonderlands si moc nových fanoušků asi nezíská, přesto zvládá osvěžit stávající šablonu a vnuknout jí jak humor, tak srdce.“

„Tiny Tina’s Wonderlands nabízí nějaké nové věci a najdete v ní i víc klasického, skoro bezkonkurenčního střílení a divokých potyček s nepřáteli. Je to živoucí, trochu nesourodý svět, co si vyloženě říká o průzkum i problémy. A ačkoliv nechybí ani pár přešlapů, jde o spin-off, který si fanoušci série užijí. A fanoušci vznešeného fantasy se budou buď nevyhnutelně smát, nebo obracet oči vsloup.“

„Gearbox teď už ví, jak udržet hravý tón příběhu a zároveň tam nechat dostatek prostoru pro hráči vytvořenou zábavu. Hra parádně zvládá navozovat pocit rozehrávače soubojů, i když v to v praxi může znamenat tým čtyř rozehrávačů v jedné kooperativní hře. Každý z nich přitom střílí schopnosti a kouzla hlava nehlava. Po všech těch královnách jednorožců, vzpourách goblinských horníků a sólech na loutnu se teď už bude těžké vrátit k přeci jen malinko vážnějším Borderlands.“

„Tiny Tina’s Wonderlands je do hávu fantasy oblečený spin-off Borderlands, který je k popukání. Je akční a směšný zároveň, a to i v případě, že hraje tak trochu na jistotu.“

„Lepší než Borderlands 3, ale ne tak dobré jako ty nejlepší pasáže Borderlands 2.“

„Kolo dobře známé z Borderlands nevymýšlí Tina Tina’s Wonderlands znova. Místo toho prozkoumává známé prostředí, kde z šablony Borderlands opakuje to nejlepší i nejhorší. A z komfortní zóny nevystupuje. Výsledkem je hra plná solidního střílení a kompetentního systému tříd, v němž si můžete vytvořit zajímavého Fatemakera. Tiny Tina’s Wonderlands jde po narativní i mechanické cestičce vyšlapané třetími Borderlands. Ve výsledku tak ve své domovské sérii vytváří zábavnou, nicméně zapomenutelnou kapitolu.“

zdroj: Gearbox