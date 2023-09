Jak hodnotí ve světě – Starfield?

1. 9. 2023 15:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Starfield patří k největším hrám letošního roku. Nejen očekáváním, ale samotnou rozlohou. Vesmír v novince od Bethesdy je zkrátka obrovský. V recenzi jsme udělili střízlivou sedmičku, což je přísnější hodnocení, než u řady jiných herních médií, ale pořád jde o známku, za kterou se není třeba stydět. Starfield si momentálně na agregátu Metacritic drží úctyhodných 88 bodů (respektive 87 na Xboxu Series). Zahraniční servery v některých případech sáhnuly i k absolutnímu hodnocení.

„Starfield je nepochybně zkušenost, která s hráči zůstane mnoho let. Je obsahově bohatý způsobem, který je v moderních hrách vzácný. Jde přesně o takový zážitek, jaký lidé hledali v různých verzích Skyrimu. Mechanikami neobjevuje kolo, ale téměř vše, co dělá, dělá tak dobře, až je to k nevíře.“

„Nebyl jsem si jistý, že je to možné, ale Bethesdě se povedlo nastavit novou laťku pro otevřené světy. Starfield je epické sandbox RPG s nádherně pohlcujícím vesmírem, zajímavým příběhem a zábavnou hratelností.“

„Starfield ve skutečnosti není hrou, kterou hrajete, abyste ji dohráli. Je to spíše o prožívání jakéhokoliv života, který chcete. Cokoliv si zamanete, to ve hře můžete dělat, a neskutečné měřítko je svým způsobem osvobozující, protože pravděpodobně nikdy neuvidíte a neuděláte všechno. Starfield má měsíce, ne-li roky objevů a i po 80 hodinách se nemůžu dočkat, až narazím na další.“

„Miluji Starfield. Ano, Bethesda se na mnoha místech nevyrovná některým svým vrstevníkům, ale částečně je to proto, že se snaží dělat všechno najednou. Ale pokud jste chtěli obří RPG ve vesmíru s lepším bojem a spoustou času na levelování, budování věcí, prozkoumávání a hledání tajemství, tohle je ono.“

„Starfield je poutavým příběhem, dobře propracovanými postavami a obrovským množstvím smysluplného obsahu jednou z nejlepších her Bethesdy a jednou z nejlepších her na hrdiny vydaných v posledních několika letech. Nedostatek nepřerušovaného prozkoumávání a skutečné inovace typického herního vzorce studia nelze ignorovat, ale ti, kteří jsou ochotni tyto problémy přehlédnout, najdou reaktivní a rozlehlý sci-fi vesmír, ve kterém se ztratí na stovky, ne-li tisíce hodin.“

„Starfield není větší než součet jeho částí. Pokud sečtete všechny zdeformované, nedostatečně vyvinuté kousky dohromady, dostanete tak trochu pomačkaný model, po kterém zbylo pár kousků navíc. Některé z těchto kousků jsou chytře vytvořené a poutavé a prezentují vývojáře na vrcholu svých sil. To, co zůstane, je často příjemné, ale stejně tak frustrující. Nelze ale popřít, že tohle vesmírné monstrum je výjimečné. Se soustředěnější vizí a extra narativní odvahou mohl být Starfield něčím skutečně neuvěřitelným.“

„Po všem tom humbuku, naději a očekávání musím zklamaně prohlásit, že jsem si Starfield nezamiloval tak jako ostatní RPG od Bethesdy. V mnoha ohledech jsou si hry podobné, ale Starfield nikdy není tak bezprostředně pohlcující jako Oblivion nebo Skyrim. Nebo tak divoký a divný jako Fallout. Těch prvních 90 hodin, které jsem hrál, měly daleko k dokonalosti, ale mám spoustu důvodů, proč hrát ještě dalších 90.“

„Proti Starfieldu pracuje hodně sil a kombinace přerušovaného průzkumu, neexistujících map, otravné správy inventáře a pomalého získávání klíčových schopností jej málem pohřbila. Byly to ale radosti z pilotování vlastní vesmírné lodi a bohatý sci-fi svět, který hru v mých očích zachránil. Jsem rád, že jsem první hodiny přežil, protože mezihvězdný příběh se vyplatí sledovat a souboj se časem stane dostatečně dobrý, aby mě donesl až do New Game+. Podobně jako Skyrim a Fallout 4 má i Starfield obrovské množství kvalitních questů a zajímavých NPC.“