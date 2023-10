Jak hodnotí ve světě – Spider-Man 2

18. 10. 2023 16:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Duo pavoučích superhrdinů odvádí skvělou práci nejen v New Yorku, ale i ve zbytku světa. Spider-Man 2 je skvělou hrou, které jde jen máloco vytknout. Možná akorát, že jde o více téhož samého jako v předchozích dvou dílech. Zabrání vám to ale v tom, abyste si hru užili? Patrik v recenzi jasně říká, že ne!

Na agregátu Metacritic svítí jasně zelených 91 bodů. Recenzenti světových herních médií chválí výborné animace, špičkový vizuál, lidský příběh i parádní hratelnost. Spider-Man 2 je zkrátka jednou z letošních her, které byste neměli minout. A že je rok 2023 skvělými hrami narvaný k prasknutí.

„Očekávané pokračování je výsledek roků evoluce a opakování formule superhrdinské akce od Insomniac Games. Téměř každý prvek doznal vylepšení oproti předchozím dílům. Souboje a udělátka jsou výborné, byť možná příliš kopírují sérii Batman: Arkham. Cestování po městě ale nadchne každého, kdo kdy chtěl zachraňovat svět, zatímco vzdoruje gravitaci. Spider-Man 2 je jednoduše nejlepší superhrdinská hra.“

„Spider-Man 2 je neuvěřitelně sebejisté pokračování a jedna z nejlepších her letošního roku. Bere si to nejlepší ze světa obou pavoučích mužů a mistrně to kombinuje s nadáním Insomniacu pro vynikající hratelnost. Výsledkem je pravděpodobně nejlepší marvelovská hra všech dob.“

„Spider-Man 2 je výjimečný. Ve vašich rukou je ta nejlepší superhrdinská hra a sebevědomá ukázka toho, co dokáže PlayStation 5. Otevřený svět je tonikum, postavy bouří a padouši jsou neuvěřitelní tím nejlepším způsobem. Pověste svou nedůvěru na pavučinu nad hlavou, s maskou pevně nataženou přes obličej se připravte na nejpraštěnější, nejupřímnější akční hru roku 2023.“

„Je opravdovým potěšením hrát něco, co bylo tak láskyplně vymyšleno a co je tak věrné svému zdrojovému materiálu. Spider-Man 2 je hra, kterou by měl zažít každý, kdo vlastní PS5. Takové by měly být mainstreamové akční dobrodružné videohry: Fantazie plná vděčných detailů, konfliktů a emocí. Ve všech ohledech, které se počítají, je Marvel’s Spider-Man 2 ztělesněním slavného hesla Stana Leeho: Excelsior!“

„Insomniac dosáhl toho nejvzácnějšího ve vývoji videoher. Tým vytvořil trilogii, kde každý z dílů stojí pevně na svých přednostech, ale zároveň se sjednocují do rozsáhlé ságy, která je ještě lepší, když ji zažijete v její celistvosti. Spider-Man 2 našel příběh o superhrdinech, který stojí za to vyprávět, a dal svým sympatickým hrdinům dobrodružství, které si zaslouží.“

„Spider-Man 2 je fantastické pokračování, které staví na excelentních základech svých předchůdců, zatímco vám předkládá úžasný příběh milovaných postav.“

„Pro fanoušky první hry, Spider-Mana nebo akčních her obecně je Spider-Man 2 snadným doporučením. Na konci je asi pět desítek upoutávek a easter eggů, takže jsem si jistý, že nás čekají další, ať už to bude další hra o velikosti Milese Moralese nebo další pokračování. Ale v mezičase je tohle ta jediná pavoučí akce, kterou na dlouhou dobu potřebujete.“

„Sečteno a podtrženo, Marvel's Spider-Man 2 z velké části poskytuje více toho, co jsme hráli v předchozích hrách studia Insomniac. Ale vybroušený vzorec je stále tak zatraceně zábavný, že na tom vlastně nezáleží. Průzkum osamělosti v příběhu je fantastický a vytváří poutavé nové příběhy jak pro hrdiny, tak i pro dva hlavní padouchy. Spider-Man 2 spojuje všechny ústřední postavy ve strhujícím dramatu, které budete chtít vidět na vlastní oči a které vás udrží zaháčkované po celou jízdu.“

zdroj: foto: Sony Playstation