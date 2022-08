Jak hodnotí ve světě – Saints Row

23. 8. 2022 15:25 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Série Saints Row se dočkala rebootu, o který se nikdo neprosil. Co hůř, jak se zdá, moc se tvůrcům nepovedl. U nás si tahle bláznivá taškařice odnesla ušmudlanou známku 5/10. Na agregátoru recenzí Metacritic se pak hodnocení drží kolem 70 %. Vlažné přijetí hry navíc sestřelilo dolů i akcie vydavatelské společnosti Embracer Group. Je ovšem s podivem, že i přes vcelku slabý průměr se stále setkáte také s recenzemi, které si hru pochvalují. Pojďme se podívat, jaká hodnocení si reboot Saints Row vlastně ve světě odnesl.

„Saints Row přináší spoustu vzruchu z plytkých stříleček, ale je to velmi okoukaná a nezáživná sandboxová zábava.“

„Saints Row se do značné míry s absurditou drží zpátky, ale i tak tu pořád nechybí chaotická akce a praštěné vtípky, kterými je série známá. Příběh je jednoduchý a poměrně předvídatelný, přesto se díky různorodým a dobře propracovaným postavám vyplatí dohrát ho až do konce. Je škoda, že hratelnost není inovativní a místo toho volí zastaralé mechanismy a design úrovní. Souboje jsou slušné a příběhové mise zábavné, především když jdou do absurdna, jen je mezi nimi příliš nevýrazné výplně. Restart série dává smysl, přesto je Saints Row v mnoha ohledech stále zaseklé v minulosti.“

„Výbušná radost z klasického ultranásilí Saints Row je tu, ale trochu ji brzdí nově objevená zdrženlivost.“

Polygon – bez hodnocení

„Pokud se vám líbily předchozí hry ze série Saints Row, bude se vám pravděpodobně líbit i tato, a pokud jste nikdy nehráli ani jednu, je to slušný vstupní bod. Pokud jste byli fanoušky Saints Row 2, ale pozdější díly série vám přišly až příliš ujeté, měli byste nové Saints Row zkusit. Stále má onen komediální nádech, ale není to tak šílené.“

„Není to úplně Saints Row, ale není to ani úplně samostatný titul. Prostě jen je a absence tvůrčího záměru ve mně vyvolává dojem, že existuje výhradně z finančních důvodů, což není hezký závěr. Kéž bychom žili ve světě, kde by lidé, kteří vytvořili tohle velké, podivné město s food trucky s názvy plnými slovních hříček a kteří vymysleli zajímavou dualitu gangu Idolů (a jejich cool helmy), dostali velký balík peněz a několik let na to, aby udělali hru, jakou chtějí, bez jakýchkoli závazků, bez toho, aby nad nimi viselo dědictví série. Ale v takovém světě nežijeme.“

„Možná z vašeho nového hardwaru neždíme tolik a není tak naleštěné, ale nejnovější Saints Row je vším, čím má být, a přináší skvělý humor s dostatečnou hloubkou. Ačkoli je hra trochu otravná, nikdy jsem se nenudil a chtěl jsem vědět, kam nás ztřeštěné výstřelky mého týmu dostanou příště. Odměny často stojí za čas do nich investovaný a už jen odbočení z naplánované cesty se vyplatí. Jsem rád, že jsou Saints Row zpátky, doufejme, že se zdrží nějakou chvíli.“

Eurogamer – bez hodnocení

„Nemůžu si pomoct, ale musím přiznat, že mě Saints Row baví. Ano, příběh je občas banální a ano, mnohé z toho, kam vás zavede, může působit až směšně, ale ke cti týmu slouží, že se obratně vyhýbá problémům svých předchůdců a jen zřídkakdy působí samoúčelně nebo prvoplánově. Restart Saints Row si umí dělat srandu sám ze sebe, a pokud se dokážete přenést přes jeho předchozí pověst, čeká vás rychlá a zběsilá střílečka, která si zaslouží váš čas.“