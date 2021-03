Jak hodnotí ve světě – Monster Hunter Rise

26. 3. 2021 17:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Právě dnes vychází Monster Hunter Rise, další díl dlouholeté série, který je dočasně dostupný pouze na Switchi. U nás na Gamesech jste si mohli již v úterý přečíst Patrikovu recenzi, který měl k novému dílu mnohé výhrady. Zahraniční recenzenti jsou ale o něco spokojenější a výsledné skóre na Metacriticu se zastavilo na 87 bodech. Přesvědčí vás jejich recenze ke koupi?

„Monster Hunter Rise je úspěchem vystavěným na mnoha letech vylepšování, který zároveň dělá obrovský skok kupředu a poskytuje nezapomenutelné a nekončící dobrodružství. Jde o nového uchazeče o nejlepší hru na Switchi.“

„Monster Hunter Rise je neuvěřitelná hra. Přestože pro sérii není tak zásadní jako World, má silnější a zřetelnější japonské rysy a její změny a přímočařejší hratelnost umožňují víc se soustředit na hlavní hvězdy série – monstra. Rise je jednoduše jednou z nejlepších her na Switchi a jednou z nejlepších her série Monster Hunter vůbec.“

„Monster Hunter Rise zvládá pokračovat v trendu série – jde opět o excelentní akční RPG se smysluplnými odměnami a návykovou hratelností. Novinky hry jako Palamuti a Wirebugy přidávají další hloubku už tak solidnímu základu. Kamura Village je kouzelná a její okolní oblasti oplývají monstry novými i starými. Hodlám v ní pokračovat až do nevidím, hrát online s mými kamarády a plnit to, co se jeví jako nekonečný obsah.“

„Nové mechanismy, nová monstra a krásné zasazení znamenají novou laťku pro sérii.“

„Monster Hunter Rise je fantastický od začátku do konce. Působí jako hra, kterou budou mnozí na Switchi považovat za nutnost díky její úchvatné grafice, návykové herní smyčce, konzistentně zábavnému soubojovému systému a pořádné porci odemykaného obsahu. Jo a bojování po boku obřích koček a psů je jednoduše strašně cool“

„Monster Hunter Rise mísí klasické nápady série s některými z nejlepších vylepšení z dílu World a spoustou vlastních chytrých mechanik. Ne všechny z nich jsou trefou do černého, ale všechny jsou zábavné – zejména Wirebugy a možnosti, které vnášejí do soubojů, jsou tak skvělé, že se jich už nechci vzdát.“

„Monster Hunter Rise je skvělé dobrodružství přinášející fascinující nové nástroje jako Wirebugy, které se drží na hraně mezi arkádou a svižnou HD hratelností. Rampage je fajn přídavkem, pokud se podává střídmě, a nutnost spoléhat se na onlinové hony pro dokončení příběhu je podivný krok.“

„Pokud jste fanoušky série Monster Hunter, pak si v novém dílu odškrtnete všechny požadované položky a ještě některé navíc díky zdejším novinkám. Zatímco Monster Hunter World byl rozhodně hrou designovanou pro nové hráče, Monster Hunter Rise vsází na své věrné fanoušky. Pokud jste relativními začátečníky, budou pro vás začátky zastrašující. Ale jakmile vám hra přejde do krve, čeká na vás spousta zábavy v sólu i v partě přátel.“

zdroj: Capcom