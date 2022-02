Jak hodnotí ve světě – Horizon Forbidden West

15. 2. 2022 14:15 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Do pokračování dobrodružství Aloy v Horizon Forbidden West se na vlastní pěst budete moct pustit v pátek. U nás měl hru možnost s předstihem vyzkoušet Adam, jehož pochvalnou recenzi můžete číst u nás na webu, pokud ale preferujete názorovou pluralitu, máme pro vás ještě shrnutí zahraničních recenzí. A vyplývá z nich, že byste Forbidden West patrně neměli minout – dokonce padají takové verdikty, že jde o ideální zážitek v otevřeném světě pro lidi, kteří běžně otevřeným světům příliš neholdují. Ale jsou tu i protivážné názory. Tak si je pojďme projít.

„Horizon Forbidden West nastavuje novou vysokou laťku pro Guerrilla Games. Dokáže víc, než jen předčít svého předechůdce; přenáší příběh Horizon na nádherná místa a staví bohatý svět, který vás odmění za vložené úsilí. Většinou jde o zábavný zážitek doplněný o ohromující momenty a nezapomenutelné souboje.“

„V triumfální kombinaci strhujících soubojů, prvotřídního designu potvor i postav a podmanivého otevřeného světa je Horizon Forbidden West brutální nálož i fantastická ukázka síly PS5.“

„Obecně si myslím, že Horizon Forbidden West toho dělá mnohem víc správně než špatně. Je k prasknutí nacpaný věcmi co vidět, dělat, vědět a pamatovat si, ale když se jeho mechanismy spojí, dokáže být krásným, vzrušujícím a libým dobrodružstvím v otevřeném světě. Příběh, který vás vede přes hranice, je většinou skvěle odvyprávěný a daří se mu stavět do popředí postavy namísto hologramů, a přestože je mapa posetá ikonkami, jsou častěji zábavným zpestřením než nekonečným odškrtávacím seznamem náhodných aktivit.“

zdroj: vlastní video redakce

„Celkově je Horizon Forbidden West obrovským vylepšením svého předchůdce. Mapa je rozmanitá a plná úžasných scenérií, postavy a dialogy jsou mnohem lepší a už tak skvělou hratelnost zlepšují nové zbraně, více možností a lepší boj na blízko. Příběh sice nemá takový prvek překvapení jako v první hře, ale pořád je dobře vystavěný a pracuje s vlastními odvážnými zvraty. Všechny drobné výtky se rozplývají, když do toho hra šlape naplno. Je to krásné, divoce zábavné akční RPG a žádné jiné jemu podobné vlastně není.“

„Horizon Forbidden West je vylepšené a sebevědomé pokračování, které překonává veškerá očekávání a přináší otevřený svět plný působivých postav, zajímavý příběh a ano, další super úžasné robotické dinosaury.“

„Horizon Forbidden West skvěle staví na základech, které položil Zero Dawn. Všechno je krásnější, v sázce je tak nějak víc a koketování s vyprávěním na způsob BioWare ukazuje, jak velkou budoucnost tahle série má. Pilíře objevování a soubojů hru také pečlivě podpírají... Jen je škoda, že mezi všemi těmi dobře namazanými stroji se na vás lepí tolik výplňového obsahu.“

„Myslím, že jsem neviděla ani polovinu toho, co Forbidden West nabízí. Někdy mě nudil nekonečným výkladem a dialogy, ale stejně tak je štědrý, když jde o věci, co můžete dělat, místa, která můžete prozkoumávat, a tvory, které můžete nerozumně provokovat. Na rozdíl od mnoha jiných otevřených světů vám neustále nabízí něco nového a několik nástrojů, které získáte později, vám opravdu doširoka rozevře celou mapu. Má ducha logických dobrodružství typu Metroid nebo Tomb Raider v měřítku Assassin's Creed. A zopakuju to ještě jednou: Pane bože, je nádherný. S radostí vydržím desetiminutovou přednášku o terraformování, když mě pak nechá obdivovat všechny své zatopené jeskyně, zakázané planiny a mechanické T-rexy.“

„Solidní pokračování populární hry, které sice své originální zasazení stále nevytěžilo na maximum, ale dodává překvapivou hloubku soubojům a nepovinnému obsahu.“

„Pokud jste ochotní dát si na čas a prozkoumat trosky padlé společnosti, kde se skoro každý kout hemží stroji, které vám při soubojích dají pořádně zabrat, pak pro vás Horizon Forbidden West bude fantastickou hrou a světem, kam se nám chtělo vracet na mnoho hodin i potom, co skončily titulky.“

Eurogamer - bez číselného hodnocení

„I když jde bezesporu o další povedenou hru, co se týče technického provedení nebo vizuálu, užila jsem si Forbidden West méně než Zero Dawn. Hlavní příběhová linka má velké mezery, design úrovní mi znemožnil hrát tak, jak jsem byla zvyklá, a spousta nových systémů působí nadbytečně. Pocit, že v Guerrille splácali stavební kameny RPG, aniž by do sebe mechanicky zapadaly, se v některých případech ve Forbidden West ještě zhoršil. Nečekala jsem obří inovace, ale když používáte dobře známé prvky, vždycky hrozí, že je někdo jiný použil lépe. A to je bohužel mnohdy případ Horizon Forbidden West.“

Kotaku - bez číselného hodnocení

„Horizon Forbidden West jsem si naplno užil a předpokládám, že kdokoliv, kdo miluje RPG v otevřeném světě, si ho užije stejně tak. Ale navzdory tomu, jak jsou souboje s robotickými dinosaury vzrušující, jaká je místní deskovka žrout času, a i přes to, jak moc se chci do tohoto bohatého otevřeného světa vracet, nemůžu se zbavit myšlenky na to, jak Forbidden West míjí jeden filosofický oblouk, který k velikosti tolik pomohl jejímu předchůdci: Že otázka někdy může být zajímavější než odpověď.“

Polygon - bez číselného hodnocení

„Horizon Forbidden West prakticky na všech úrovních plní svůj slib, že toho přinese víc. Je to nekonečný bufet, u kterého se dosyta najíte, ať už jde o úkoly, postavy, kempy, prostředí, věcičky ke sbírání, anebo souboje s novými smrtícími mašinami. Návrat do Aloyina světa ohroženého stroji rozhodně stál za čekání.“

zdroj: Guerrilla Games