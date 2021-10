Jak hodnotí ve světě – Guardians of the Galaxy

26. 10. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Komiksovým adaptacím momentálně kralují Peter Parker a Miles Morales v kostýmech Spider-Mana, naopak pokus jménem Marvel's Avengers se příliš nepovedl. Jak si ale vedou zbrusu noví Strážci galaxie, kteří na pulty obchodů dorazili dnes? Zahraniční média už přinesla recenze, na ty tuzemské včetně naší si budete muset ještě nějaký čas počkat. Aktuálně dostupná hodnocení ale vůbec nevypadají špatně, posuďte sami.

„Ke Guardians jsem přistupoval s dobrým pocitem, že se je užiju. I tak mě překvapilo, jak moc jsem se u nich nakonec bavil. Víc než souboje, hratelnost nebo strhující prostředí mě ale potěšil fantastický scénář.“

„Guardians jsou skvělí, od vyššího hodnocení je dělí jen některé zastaralé prvky hratelnosti. Cooldown schopností nemá žádný plán B, všude jsou quick time eventy a figuruje tu i Eagle Vision. Je to zábava, ale není to nic přelomového, mnohým to ale bude bohatě stačit. Některé aspekty si nebudete chtít nechat ujít, jiné jste už dávno zažili.“

„Pokud vám chybí lineární příběhové hry bez live service hloupostí a jste fanoušky Marvelu, bude to hra pro vás. Pokud doufáte v akci ve stylu Devil May Cry a hádanky z God of War, budete zklamáni. Suma sumárum to ale dopadlo mnohem lépe, než jsme asi čekali.“

„Souboje a design úrovní jsou relativně jednoduché, byť stále konzistentně zábavné, ale vztahy a rozhovory mezi postavami jsou tím, co pozvedává tuhle hru na vyšší úroveň. Svět se z téhle hry na hlavu nepostaví, ale jedná se o další důkaz, jak zábavné mohou být lineární singleplayerové hry.“

„Marvel's Guardians of the Galaxy neobsahují zvlášť záživný soubojový systém, vítězí ale skrz vyprávění příběhu, dobře zvolené dabéry a skvělý soundtrack. Pokud je tohle vaše první seznámení s titulárními hrdiny, možná není úplně nejlepší, ale když jde o záchranu vesmíru, musíte se spokojit s tím co je.“

„Guardians of the Galaxy hodně sázejí na svou osobnost a kvůli tomu budou hodně rozdělovat publikum.“

Eurogamer - bez hodnocení

„Marvel's Guardians of the Galaxy jsou chvílemi zábavní, ke dnu je ale táhne záplava zbytečných systémů a nepřátelé, kteří jsou jako houby na náboje.“

zdroj: Square Enix