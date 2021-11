Jak hodnotí ve světě – Football Manager 2022

5. 11. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Po dalším roce je potřeba aktualizovat soupisky. A nejen je! Pomůže vám s tím nový ročník simulační série Football Manager. My už na naší recenzi pilně pracujeme, ale její dokončení nám ještě chvilku potrvá. Podívejte se proto na to, jak hru vycházející příští úterý hodnotí první zahraniční recenzenti.

„Football Manager 2022 se dočkal působivých vylepšení již tak skvělé hry. S tolika byznysovými prvky, které můžete řídit, je to sen každého fotbalového fanouška. Můžete být natolik součástí dění, jak jen si budete přát. Nechcete se obtěžovat účastí na trénincích a tiskových konferencích? Přidělte je někomu jinému. Ať už chcete mít na starosti cokoli, možností je nekonečně mnoho. Nové porady zaměstnanců jsou vítaným prvkem a vizuální vylepšení 3D zápasů je více než patrné. A konečně vylepšení přestupů, velkých i malých, dělá z podepisování hráčů skutečně odměňující zážitek.“

„Football Manager 2022 je více než všechny předchozí díly natolik věrný životu skutečného manažera, že si po chvíli hraní budete chtít vylepšit životopis a ucházet se o volná manažerská místa v reálném životě. Sports Interactive to opět dokázali. Zápasový engine vstoupil do moderní éry s výraznými a opožděnými úpravami umělé inteligence, a přestože se stále objevují některé zastaralé prvky, hra působí hlubším dojmem a ovládá se snadněji než kdykoli předtím.“

„Football Manager 2022 přináší malé, pečlivě vybrané revize, které řeší řadu dlouhodobých stížností a zlepšují některé aspekty, o kterých jsem ani nevěděl, že je potřebuji. Je to stále ta samá skvělá hra o fotbalovém managementu, ale lepší, a příští rok se pravděpodobně povede opět to samé. Však to znáte.“

„Kdyby byl Football Manager 2022 tým, by byl to Liverpool. Žádné velké nové posily, ale na každém postu už je hvězda a z mládežnického týmu vychází skutečný talent, pokud jste trpěliví. Kdyby to byl hráč, byl by světové třídy, takový ten, jehož podpis nové smlouvy nadchne i toho nejzarytějšího fanouška. Ale bez odpovídajícího vedení je to Gareth Bale. Záblesky božské geniality střídané obdobími záhadné průměrnosti. Je to spíš povolání než hra, ale jak se říká: Když miluješ to, co děláš, nebudeš v životě pracovat ani den.“

„Celkově je Football Manager 2022 další skvělou sportovní simulací. Opět dokazuje, že si fotbalové hry můžete užít i bez přímého ovládání hráčů. Jeho nové přídavky obohacují zážitek, který už tak překypuje hloubkou, a díky propracovanosti gameplaye budete mít problém neztratit se v digitálním tréninkovém hřišti studia Sports Interactive na dlouhé hodiny. Podpora i toho nejstaršího hardwaru znamená, že opravdu neexistuje výmluva, proč se do hry neponořit. Tohle je Football Manager v nejlepší formě, virtuální ekvivalent gólu do šibenice.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení, doporučeno

„Stejně jako ve skutečném světě je i ve Football Manageru 2022 nyní zapotřebí obsedantní, perfekcionistický manažer, který odstraní vady, a stejně jako ve skutečném světě je zapotřebí obrovského množství velmi kvalitních dat, kterými je vše podloženo. Není to nemožné, ale ve Football Manageru 2022 je rozhodně těžší přežít na vrcholu jen díky předtuchám. A je blaženější než kdy jindy, obsedantně uklízet nepořádek ve vlastním klubu.“

zdroj: Sports Interactive