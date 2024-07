Jak hodnotí ve světě – Flintlock: The Siege of Dawn

18. 7. 2024 12:45 | Téma | autor: Jakub Malchárek

Jedna z větších her, která se v červencovém suchu urodila, je Flintlock: The Siege of Dawn. Soulsovka plná magie a střelného prachu vychází v ideální čas, protože by po ni mohlo sáhnout spousta hráčů, kteří zrovna nemají „do čeho píchnout“. V redakci už na vlastní recenzi pracujeme, klíč jsme nedostali s předstihem, takže startujeme zároveň s vámi, hráči. Mezitím vám snad v rozhodování pomůže výběr ze světových médií.

Momentálně si Flintlock stojí nadprůměrně. Na agregátoruu Metacritic svítí v době psaní tohoto článku žlutých 71, 70 a 76 bodů pro PC, PS5 a Xbox Series X/S v tomto pořadí. Agregát Opencritic hodnotí velmi podobně, a to 70 body ze 100 možných.

„Flintlock: The Siege of Dawn je zábavná a velmi přístupná soulslite hra. A44 vytvořili skvělý vstupní bod do tohoto žánru, nemluvě o vzrušujícím fantasy prostředí, které kombinuje střelný prach, magii a vlivy, jež přesahují obvyklý evropský středověký styl. Souboje jsou zábavné a nebudou vás nutit ničit ovladače. Příběh také stojí za sledování, i když hra možná skončí příliš brzy, což ponechává narativní a herní možnosti, které lze prozkoumat v pokračování.“

„Flintlock: The Siege of Dawn je osvěžujícím větrem ve světě Souls-lite. Výborné souboje, neobvyklá zápletka a pečlivě vytvořené prostředí spojují nové prvky s tradičními způsoby zcela originálním způsobem. Zatímco by hratelnost mohla být odladěnější, hře se daří žánr podstatně zpřístupnit. Příběh na začátku rychle nabere na tempu a konec vyzní trochu do ztracena, ale vztah mezi Norem a Enkim stačí k tomu, aby nesl většinu vyprávění. Flintlock má solidní start a těším se na další dobrodružství s tímto nečekaným párem.“

„Flintlock: The Siege of Dawn je akční RPG, které splňuje většinu svých slibů a přináší i kvalitní vedlejší obsah, který rozhodně stojí za to si vychutnat – i když celá hra není ničím zvlášť pozoruhodná.“

Rock, Paper, Shotgun – Bez číselného hodnocení

„Chytrá, místy všední, ale celkově vzrušující směs nápadů z her God Of War a dalších soulslike titulů.“

„Nakonec je Flintlock: The Siege of Dawn vhodným přírůstkem do knihovny každého fanouška her ve stylu Soulslike nebo akčních RPG, zvlášť když je k dispozici hned první den na Xbox Game Pass. I když může některým vadit obecný nedostatek hloubky, nelze popřít světový design okolo jeho skromného příběhu ani zábavu, kterou nabízí fantasy přístup ke soubojům ve Flintlocku.“

„Pokud dokážete přehlédnout opakující se design nepřátel a nevýrazný příběh, pak Flintlock stojí za zkoušku. Vše dohromady tvoří konzistentně dobrý zážitek, který se nesnaží za každou cenu stát něčím větším. Nedělá nic urážlivě špatného, stejně tak nenastavuje žádný nový standard v konkrétních oblastech. Flintlock: The Siege of Dawn je dobrá videohra – nic víc, nic míň.“

„Hra, která postrádá směr, s expozicí stejně mdlou jako její hratelnost. Na papíře by některé věci mohly být zajímavé, ale při samotném hraní se zdají být nesourodé.“

„Schopná fantasy soulslike, která nedělá dost na to, aby vynikla v přeplněném žánru. Dokonale hratelné akční RPG, je těžké doporučit, protože vše už bylo jinde uděláno lépe. Chcete méně náročnou hru ve stylu Souls? Zahrajte si Another Crab’s Treasure. Dokončili jste všechny hry od FromSoftware a chcete více fantasy Soulslike? Zkuste Lords of the Fallen nebo vynikající hru v předběžném přístupu No Rest for the Wicked. A zmínil jsem malý přídavek, který získal 95 % a vyšel před pár týdny? Na Flintlock budu vzpomínat s úsměvem díky jeho skákání po obloze, chytrému procentuálnímu systému a střílení ve stylu Bloodborne, ale jinak je tohle trochu přešlap.“

„Navzdory ohromujícímu uměleckému směru a jedné skvělé novince soubojového systému podobných souls her, se Flintlock: The Siege of Dawn potýká s tíhou zbytečných RPG systémů a celkovým nedostatkem dokonalosti ve svých mnoha nápadech.“