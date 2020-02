Jak hodnotí ve světě – filmový Ježek Sonic

- Téma autor: Redakce Games.cz

Filmový Sonic má s hrami společného víc než jen ikonického modrého ježka. Potkal ho totiž odklad, což se filmům oproti hrám zas tak často nestává. Kvůli reakcím fanoušků na internetu bodlinatého rychlíka poslali na plastickou operaci a po úspěšné rekonvalescenci příští týden zamíří do českých kin. Ze zámoří se mezitím vynořily první recenze. Jak se Ježek Sonic podařil podle kritických ohlasů?

Zřejmě nijak zvlášť. Na základě 23 hodnocení recenzentů jeho prozatímní Metascore stojí na 44 ze 100. Žádná revoluce ve specifickém žánru „filmů podle her“ se nekoná, na druhou stranu může být Sonic celkem příjemným oddechovým animákem, pokud od něj nečekáte nic víc. Pojďme se podívat na výňatky z některých recenzí, jejichž plné znění může nalézt na agregátoru Metacritic.

„Stejně jako jeho rychlý hrdina s ADHD, i tenhle film působí příliš uspěchaně.“

„Sonicův první výlet do světa hraného filmu je rychlá jízda, která bude bavit jeho fanoušky i děti.“

„Děti, které se s šablonou okopírovanou od E.T.ho setkávají poprvé, si to možná užijí, ale známky života, ať už mimozemského, nebo jakéhokoliv jiného, tady opravdu nenajdete.“

„Když vezmeme v úvahu všechny okolnosti, je Ježek Sonic zázračným úspěchem. Můžeme mluvit o zázraku ve filmovém světě, nebo alespoň o velmi nečekaném překvapení. Adaptace milované série od Segy, která před třiceti lety měla konkurovat Mariovi od Nintenda, mačká ty správné čudlíky. A dokonce je mačká ve správném pořadí.“

„Carrey je nejcennější zbraní celého filmu. Nechává nás se ponořit do absurdity celého tohoto podniku, aniž by se na něj díval spatra. Celkem překvapivě do něj dává možná až příliš mnoho, ale tím nejlepším možným způsobem.“

„Ježek Sonic je poměrně dobrodružný film vhodný pro rodiny s dětmi, ale zároveň i zdařilá herní adaptace, která naznačuje silný potenciál pro ještě silnější a ambicióznější pokračování.“

„A vy jste mysleli, že když Sonicovi opraví zuby, budete mít z tohohle filmu míň nočních můr?“

„Fanoušci her si užijí spoustu odkazů, ale film potěší i návštěvníky kin, kteří nerozeznají Segu od Switche. Nakonec, Ježek Sonic je vtipný, aniž by byl krutý, a taky je milý, aniž by byl příliš rozkošný, což za tenhle výlet do kina rozhodně stojí.“

„Mimo product placementu se film snaží doručit devadesátkovou nostalgii. Vylepšení Sonicova vzhledu ale nijak nevylepšilo nudný scénář.“

„Bude vám opravdu záležet na tom, co se stane tomu modrému pichlavému týpkovi, a to i když vám nikdy nezáleželo na tom, jestli se dostanete do sedmého světa.“