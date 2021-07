Jak hodnotí ve světě – Chernobylite

29. 7. 2021 13:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Chernobylite má za sebou nějakou dobu v předběžném přístupu na Steamu, kde si od tisíců hráčů vysloužil spíše kladné hodnocení. Od pohledu v sobě nezapře inspiraci legendárním Stalkerem, ale protože je jeho pokračování ještě daleko, kvalitní alternativa je jedině vítaná.

A Chernobylite je zjevně opravdu kvalitní. Pár zahraničních recenzentů sice sáhlo po šestce, ale agregátor Metacritic ukazuje fajnových 75 bodů. Jedná se však pouze o PC verzi, která vyšla v plné síle včera. Na konzolové verze si musíme počkat do září. Níže už následují výroky z některých recenzí.

„Chernobylite je speciální. Pokud si užíváte RPG, která obsahují crafting, stavbu základny, správu týmu a loupení, pak je Chernobylite hrou, kterou nesmíte minout.“

„Chernobylite splétá dohromady silné vyprávění s přesvědčivými postavami a vysoce detailní prostředí, čímž zářivě (ano, narážka) vstupuje do žánru hororových sci-fi RPG survivalů.“

„Skvělá hororová survivalová hratelnost, prvotřídní atmosféra a excelentní audiovizuální zpracování dělají z Chernobylite povinnost pro všechny fanoušky her jako Stalker.“

„Směsice různorodých herních stylů se v Chernobylite krásně spájí. Vyprávění je pohlcující, svět je atmosférický, souboje solidní a budování základny dostačující. Asi to není další Stalker a mnohé prvky inspirované různými zdroji jsou začleněné s větším i menším úspěchem, ale i tak je Chernobylite úctyhodnou náhradou naplněnou svými vlastními nápady, které mu umožňují stát na svých vlastních nohou.“

„Pokud máte rádi atmosféru východoevropských survivalových her, ale nesnášíte jejich rozbitost, pak je Chernobylite pro vás. Cyklus hledání surovin a plnění úkolů je návykový, jeho postavy je radost poznávat. Ale jakmile vám ovládání a mechanismy přejdou do krve, hra začne být příliš jednoduchá. Přidejte k tomu příběh, který není děsivý, a dostanete nedoladěnou hru se zábavným jádrem. To mělo ale dost sil, aby mě u hraní udrželo až do konce, což nemohu říct o mnoho hrách.“

„Ambicióznímu a atmosférickému dobrodružství podráží nohy příliš zjednodušené mechanismy.“

„Chernobylite se kombinací hromady funkcí a mechanismů z různých žánrů i zasazením s nádechem tajemství snaží být všeumělem. Bohužel průměrný soubojový systém, opakující se struktura misí a tupá smyčka hratelnosti vedou k diskutabilním výsledkům.“

„Hráli jste někdy hru plnou mnoha zajímavých nápadů, které se snaží společně fungovat, ale nikdy se jim to nepovede? Tou hrou pro mě je Chernobylite. Nikdy mě nenudila, ale ani nezvedla ze židle. S odstupem je nad slunce jasné, že se nejedná o hry typu Stalker, i když se o to snaží. Další věcí, o které není pochyb, je fakt, že je to vlastně fuk. Pro fanoušky survivalu jde o dostatečně dobrý počin na několik hodin, během nichž si užijí detailní crafting, průzkum a snahu přežít.“

„Navzdory četným záporům cítím, že si Chernobylite vyslouží status kultovní klasiky. Rozbité, ale odvážné hry si často najdou menší, ale o to vášnivější fanouškovskou základnu, a Chernobylite rozhodně odvážné je. Některé z jeho risků se mu sice nevyplácí, ale vždycky umí být správně divné, i když ne vždy úplně zábavné.“

Eurogamer – doporučeno

„Mírná repetitivnost nijak nesráží neuvěřitelnou atmosféru postapokalyptického survivalu od studia Farm 51.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Lidi, s Chernobylite se budete skutečně bavit. Jednoduchý crafting a management možná podle někoho bude postrádat hloubku, zato vám ale dají neustálý pocit uspokojení, jak přinášíte další a další zdroje do základny a sledujete její růst. Stejně tak vás jednoduchost správy vašeho týmu a vyvažování jejich potřeb nevyruší od zábavné roguelite smyčky. Divočina v Chernobylite možná vysílá negativní vlny, ale hra jako taková dostává velký, ozářený palec nahoru.“

zdroj: The Farm 51