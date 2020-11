Jak hodnotí ve světě – Assassin’s Creed Valhalla

10. 11. 2020 12:18 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Dnes je ten den, kdy vychází Xbox Series X/S, ale také nový Assassin zasazený mezi Vikingy. Assassin's Creed Valhalla si od Honzy Slavíka odnesl osmičku, ale mnohem důležitější než číslo je vyznění celé recenze. Už v jejím úvodu se totiž dozvídáme, že jde o jeden z nejlepších dílů série, „ne-li ten úplně nejlepší“.

Myslí si to ale i jiní recenzenti? Na to nám odpoví verdikty níže. Na Metacriticu to nevypadá vůbec špatně, i když nejde o rekordmana. 17 PC recenzí dává dohromady skóre 85, ale dvojnásobný počet recenzí na PlayStationu 4 už je o tři bodíky horší. Stejné číslo, tedy 82 bodů vyplývá i z 12 recenzí na Xboxu One. Každopádně to vypadá, že Valhalla se skutečně povedla.

„Přerod Assassin's Creed v plnohodnotné RPG nebyl z těch nejčistších, obzvlášť když některé prvky jako třeba stealth zůstávají beze změny, zatímco jiné aspekty se tolik zlepšují. Ale Valhalla září na tolika úrovních, že je snadné odpustit jí chvíle, kdy tomu tak není. Je to enormní hra, která mě pravděpodobně připraví o dalších 20 hodin při dokončování všeho, co jsem ještě nestihl. A nemůžu se dočkat.“

„Assassin's Creed Valhlla sice není tím Assassinem, kterého jsem chtěl, ale je novým zlatým standardem pro další díly série. Každý kousek obsahu se jeví smysluplný, ať už jde o vývoj postav, příběhy, svět nebo kulturu. Když jsem začínal, nebyl jsem nijak zvědavý na tuto historickou dobu a norskou kulturu, které jsou v dnešní době plná média. Přesto jsem odcházel uchvácen a toužil dozvědět se víc než kdy před tím. Assassin’s Creed Valhalla je herním zážitkem, který se mnou zůstane po mnoho let.“

„Valhalla je skvostný a povědomý zážitek v otevřeném světě. Fanoušky série nadchne dalším, působivě plným a krásným hřištěm čekajícím na své prozkoumání a může vzbudit zájem v nově příchozích a občasných hráčích Assassin's Creed svým poutavým zasazením a celkově přímějším designem. K dokonalosti hře chybí jen kousek a nastavuje laťku pro všechny budoucí Assassin's Creed.“

„Assassin's Creed Valhalla je rázným vzestupem série díky mnohým úpravám v RPG mechanismech známých z předešlých dvou dílů, lepšímu vyprávění, skvělé atmosféře a smysluplnému vedlejšímu obsahu. Ale i přes tato vylepšení jde stále o hru se srdcem Assassin's Creed, takže ti, kteří nefandí designu otevřených světů od Ubisoftu, s touto hrou jen těžko změní svůj názor. Všichni ostatní si pravděpodobně zamilují každou vteřinu Eivorova/Eivorina dobrodružství, zejména baví-li je Vikingové a norská kultura.“

„Ubisoft vytvořil velmi zábavnou vikinskou hru, která se může jedině zlepšit s opravami vizuálních podivností. Pokud k Valhale nebudete přistupovat jako k předchozím dílům, ve kterých je Řádu věnovaná stejná péče jako hlavnímu hrdinovi, najdete zde spoustu zábavy. Pokud jde o váš první výlet do světa Assassin's Creed, pak jde o dost možná ten nejlepší vstupní bod (stačí, když budete ignorovat všechny ty hovadiny dějové linky ze současnosti).“

„Jak nejsou Vikingové přesvědčivými assassiny, tak se perfektně hodí do formule otevřeného světa. Jejich žízeň po velkém dobrodružství a hrdinských příbězích jsou excelentním ztvárněním žánru. Svobodně pobíhat po anglickém venkově, masakrovat Sasy a obírat je o zlato je přesně tím, proč podobné hry vznikají.“

„Ubisoft je známý svými zábavnými otevřenými světy a zdá se, že zkušenosti a předchozí přešlapy jim umožnily učinit velký krok kupředu, čímž se z Valhaly stala jedna z nejlepších Assassin's Creed her poslední doby.“

„Svoboda volby a flexibilita je tím, co ve výsledku umístí Assassin's Creed Valhalla na mapu. Jde o zážitek složený ze soust, desítek zábavných věcí stlačených do jedné. Hlavní herní smyčka je pouze sérií menších smyček, z nichž ani jedna nevystupuje do popředí. Každý prvek je dobrý, ale ne skvělý sám o sobě. Ale tyto kousíčky dávají dohromady velkou porci zábavy po mnoho hodin.“

„Assassin's Creed Valhalla je hra o dvou světech a ambiciózním úsilí, i když ne vždy stojí pevnýma nohama na zemi. Je to dobrá hra, místy vyloženě skvělá, které se ale nedaří přijít na to, jak pracovat s minulostí a budoucností zároveň.“

„Valhalla napodobuje vzorec Odyssey, ale činí krok zpátky v téměř každém směru. Obětovává příběh měřítku. Je věrná vikinskému zážitku, ale není věrná Assassin's Creed. Proto působí jako ta nejméně důležitá hra v celé sérii. Působivá v některých svých úspěších, ale stejně tak nepodstatná.“

Polygon – bez číselného hodnocení

„Nejpoutavější příběh hry je o víře, cti a rodině. Je ale utopený v obřím, skutečně masivním světě pod vrstvou soubojů a vedlejších úkolů. Ne vždy jde o dobré vyvážení, ale jsem přinejmenším rád, že jsem nucen trávit víc času hledáním zajímavých věcí v tomto herním světě.“

Rock, Paper, Shotgun – bez číselného hodnocení

„Pro fanoušky série je to vážně zábavné. Možná kvůli tomu nevzplane svět, ale můžete jeho části zapálit virtuálně sami, pokud chcete. Myslím, že běžet směrem k opatství s hrozivými úmysly a řvát přitom „SMRT KRISTOVI! A VYPALTE JEHO DŮM!“ je přesně tou energií, kterou teď spousta lidí potřebuje. Nevím ale, jak se na to budou tvářit v Texasu.“

Kotaku – bez číselného hodnocení

„Valhalla možná není tím, co dlouholetí fanoušci postrádající hry orientované na stealth chtěli. Ale ti, kteří hledají velké otevřené světy, které nejsou nudné, nenajdou moc lepších, než je ten zdejší.“

