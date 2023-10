Jak hodnotí ve světě – Assassin's Creed Mirage

5. 10. 2023 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Návrat k vražedným bagdádským kořenům v podání Assassin's Creed Mirage se docela povedl, ale úplně čistým štítem se pochlubit nemůže. Šárku povětšinou bavil, ale taky ne úplně vždycky, a hašašínská novinka si z její recenze nakonec odnesla sedmičku.

Názor kritiků ze světa je vcelku podobný: Nejrecenzovanější verze hry pro PlayStation 5 má na agregátu Metacritic momentálně průměrné skóre 77 ze 100 od 78 kritiků. Počítačová verze dostala totéž hodnocení od 18 recenzentů a na Xboxu Series X/S si blízkovýchodní zabiják vedl o bodík lépe: Má skóre 78 od 26 novinářů.

„Assassin’s Creed Mirage nám nelhal. Nové dílo nabízí návrat ke kořenům s krédem ze staré školy i modernějšími mechanikami jako v Unity. Je to skutečná spojnice starého a nového, ať už jde o postup hrou, NPC či herní mechanismy převzaté z předchozích dílů, a výsledek nabízí prakticky neomezenou svobodu. Někoho na druhou stranu může odradit hratelnost starého střihu, drobné technické nedostatky či velmi tradiční postranní obsah, ale fanoušci značky si v Mirage vychutnají podmanivý příběh, příjemný závan nostalgie a grandiózní výlet do historie. Ano, Basimovo dobrodružství znovu nevynalézá kolo, ale představuje výborný způsob, jak strávit čas při čekání na další velkou hru ze série – Assassin’s Creed Codename Red.“

„Ubisoft Bordeaux dodal přesně to, co slíbil. Assassin’s Creed Mirage je kompaktní dobrodružství stojící na stealthu, které potrestá každého, kdo se pokusí o bezhlavý přístup. Navíc ve světě, který je vždy radost prozkoumávat (či se skrz něj nechat nahánět strážemi).“

„Assassin’s Creed Mirage je krátký, nabroušený výlet do krví nasáklých ulic Bagdádu. Je to vítaný návrat ke kořenům série a svěží závan v nekonečném moři akčních adventur s otevřeným světem.“

„Přístup Assassin’s Creed Mirage a jeho vyznávání úplných základů série představuje první úspěšný krok k návratu ke stealthovému stylu, který kdysi samotnou sérii nastartoval.“

„Mirage láká na tajemství, které se týká Basimovy role ve Valhalle. Jenže jeho rozlousknutí je nakonec neuspokojivé a působí jen jako podivně neumělé zakončení jinak ucelené zápletky. I přes rozmrzelost ze závěru jsem si ale čas strávený v bagdádských starobylých uličkách i palácích velmi užil. Nedokonalosti by se našly, ale designová filozofie ‚méně je více‘ funguje výborně a Mirage je díky ní konzistentně nejzábavnější titul v sérii za docela dlouhou dobu.“

„Mirage představuje to nejlepší od Ubisoftu: Historickou zápletku poháněnou nekomplikovanými herními systémy, které vyrábí hádanky z prostředí, které vás vedou k fantastickým pokladům a které vám dají štulec pokaždé, když si začnete připadat až příliš bezpečně. Hra se trochu sype, pokud přijde na boj, ale to nevadí, protože možnosti, jak se mu vyhnout, jsou beztak mnohem zábavnější. Assassin’s Creed je šroubovice reprezentující budoucnost i odkaz Ubisoftu, a Mirage je průsečík obojího, jenž dokazuje, že Ubisoft umí přijít s něčím výborným, aniž by k tomu potřeboval novátorskou RPG retuš.“

„Bagdád zlatého věku a návrat k soustředěnému, stealthovému designu se slévá v bohaté a osobité dobrodružství.“

„Assassin’s Creed Mirage zeštíhluje nabobtnalé předchůdce a oslavuje tím ty nejlepší části celé série. Opět se opakující problémy s parkourem a bezkrevný boj mu ale brání vystoupat ke skutečné velikosti.“

„Assassin’s Creed Mirage není tím triumfálním návratem ke slávě, jakým jsem doufal, že bude, ale je to dobrý první krok.“

„Assassin’s Creed Mirage je ve svých nejsilnějších chvílích velmi zábavný zážitek. Ale v prostojích mezi nimi ho zatěžuje repetice. Střední částí hry není úplně snadné se prokousat, jelikož je to zkrátka docela nuda. Ti, kteří chtějí prostě jen ryzí návrat ke starým dílům Assassin’s Creed, si Mirage zamilují – stealth a parkour jsou tu koneckonců nejlepší, co kdy byly, a Bagdád je jedno z nejlepších měst, která jsme v rámci série měli možnost prozkoumat. Osobně si ale prostě nejsem jistý, jestli byl tenhle návrat ke starým vzorcům opravdu tím správným směrem, kterým se vydat.“

„Assassin’s Creed Mirage se vydává hledat kořeny série. A nachází je, v dobrém i ve zlém. Při svém spartánském přístupu k boji i stealthu působí jeho design zvláštně zastaralým dojmem, zároveň ale osvěžujícím způsobem připomene dávné přednosti série. Nakonec se jedná o solidní sandboxový titul, který plní touhu po práci se skrytým ostřím, jež tak bolestivě chybělo v Odyssey a Valhalle.“

„Assassin’s Creed Mirage je pro fanoušky série hodnotným zážitkem. Nabídne vám přesně tu hratelnost se stealthem a skrytým ostřím, kterou jste si dříve užívali, ačkoliv ji mimo nabízené nástroje už dále nerozšiřuje. Z obou stran ho ohraničují výborný první a třetí akt, ale Ubisoftu se opět nepovedlo vytvořit svět dost zajímavý na to, aby stál za průzkum i mimo jeho orientační body.“

„Assassin’s Creed Mirage je ve skutečnosti prequel Valhally a jeho příběh dokáže zaujmout pouze v případě, že víte, co Basima čeká v jeho dalším životě. Na to, abyste alespoň ocenili jeho cestu od pouličního zlodějíčka po mistra vrahů a detektiva, už žádnou encyklopedickou znalost světa Assassin’s Creed nepotřebujete. A ačkoliv nezajímavé postavy kazí zážitek, důraz na stealth a bohaté historické město nabízí zábavnou (a naučnou!) herní smyčku.“

zdroj: Ubisoft