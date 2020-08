Hitpoint Masters liga v League of Legends jde o víkendu do letního finále!

Stejně jako na jaře bojují v národní League of Legends lize Hitpoint Masters nejlepší hráči z České republiky a Slovenka o titul a postup do prestižního Evropského poháru s dotací sto padesát tisíc euro. Bohužel ani tentokrát se díky špatné epidemiologické situaci nebudou moci fanoušci těšit na parádní atmosféru ve svitavské Fabrice. Nejdůležitější zápasy čtrnácté sezóny ale budeme moci o víkendu všichni sledovat z pohodlí domova vždy od 14:00 na streamu twitch.tv/hitpointcz



Rozhodující duely letní Masters ligy hráči místo na podiu v sále odehrají ze svých domovů a vysílání poběží ze studia Hitpoint na platformě Twitch. Komentování si bere na starost tradičně populární streamer a sám bývalý úspěšný hráč Petr "Xnapy" Jirák. S ním a jeho kolegy můžete nasát atmosféru napínavých soubojů na Summoners Riftu.

Letošní jarní sezóna přinesla několik zásadních novinek. Hlavní z nich se týká možnosti postupu a reprezentování domácí scény na mezinárodní úrovni. V minulosti postupoval do League of Legends obdoby Ligy mistrů pouze samotný vítěz. Od teď už máme možnost vyslat do European Masters hned dva nejlepší týmy. Právě proto budou semifinálové duely, které jsou naplánované již na tuto neděli 22. března, velmi důležité a měly by přinést parádní podívanou.